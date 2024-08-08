Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'te Tarihi ve Doğal Güzellikler Keşfedildi

Turistik Tatvan Treni ile Keşif Dolu Bir Gün

İkinci seferini gerçekleştiren Turistik Tatvan Treni, Bitlis'e gelen ziyaretçilere tarihi mekanlarla doğal güzellikleri tanıttı. Ziyaretçiler, şehir merkezi ve çevresinde önemli yerleri gezme fırsatı buldu.

Tarihi Mekanlar ve Doğal Güzellikler

İl merkezinde, Dere Üstü Islah Projesi kapsamında restore edilen köprüler ve tarihi yapılar görünürken, görevli ekipler ziyaretçilere bilgi sundu. Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı dolaşan kalabalık, ardından Tatvan bölgesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'ne gitti.

Gezginlerin Yorumları

Berfin Nurdar, geziden memnuniyetle ayrıldıklarını belirterek, "Burada çok güzel yerleri gezdik. Bitlis merkezden Nemrut Krater Gölü'ne geldik. Gerçekten görülmesi gereken yerler." dedi.

Geceyi Ahlat'ta geçiren Yağmur Borazan ise, "Bitlis merkezi tarih dolu bir yerdi ve yemekleri harikaydı. Şu anda da Nemrut Krater Gölü’ndeyiz. Buradan çok memnun kaldık," şeklinde konuştu.

Misafirperverlik ve Hatıralar

Mehmet Akif Kalkan, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettikten sonra Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katıldığını ifade etti. Vali Erol Karaömeroğlu ve yerel halkın kendilerine gösterdiği misafirperverliği öven Kalkan, "İstanbul'dan gelen biri olarak bu topluluğun sıcak karşılaması bizi çok mutlu etti. Nemrut Krater Gölü, doğa harikaları arasında yer alıyor. Orada sevimli ayılar gördük; bu bizim için unutulmaz bir deneyim oldu," diyerek Bitlis'ten güzel hatıralarla ayrıldığını belirtti.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.