Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Türk kahvesini sabun gibi köpürten püf noktası! Meğer kafelerde hep bunu yapıyorlarmış

Türk kahvesi özel sunum ve hazırlama teknikleri gerektiren geleneksel şeklinde tanımlanan bir içecektir. Bu tarif ve aynı zamanda püf noktalarıyla evinizde kolay bir şekilde lezzetli Türk kahvesini hazırlayabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 09:18
Türk kahvesini sabun gibi köpürten püf noktası! Meğer kafelerde hep bunu yapıyorlarmış

Türk kahvesi Türk mutfağının vazgeçilmeyen geleneksel içeceğidir. Özellikle misafir ağırlıyorsanız Türk kahvesi harika bir seçenektir. İşte bazı Türk kahvesi tarifleri ve püf noktaları..

Türk Kahvesi Pişirmenin Püf Noktaları:

- Türk kahvesi demlenirken karıştırılmamalıdır. Köpürene kadar bekleyin ve köpüğünü fincanlara eşit şekilde dağıtın.

- Demleme işleminden sonra kahve telvesi dibe çökene kadar birkaç dakika beklenmelidir.

- Türk kahvesinin tadını çıkarırken aynı zamanda çikolata ve Türk lezzetleri de servis edebilirsiniz.

- Köpüklü Türk kahvesi yapmak için soğuk su kullanmanız gerekir. Tadını bozmaması açısından musluk suyu yerine hazır su kullanılması tavsiye edilir.

Türk kahvesini sabun gibi köpürten püf noktası

KIVAM İÇİN KAHVENİN ORANI ÖNEMLİ

Bir fincan Türk kahvesini hazırlamak için iki çay kaşığı kahve kullanılmalıdır. Kahvenin doğru kıvamını bu şekilde elde edersiniz. Daha sonra damak zevkinize göre şeker ekleyebilirsiniz.

Kahve yaparken sabırlı olun. Düşük ateşte yavaş yavaş demlenen kahve en lezzetlisidir. Bu nedenle ocağınızın en küçük brülörünü en düşük ayara getirin ve üzerine bakır bir cezve yerleştirin. Tüm malzemeleri karışımını sağladıktan sonra yaklaşık olarak 4 dakika kadar cezveye dokunmayın. Kahveniz köpüklü ise cezveyi ocaktan alın köpüğü fincanınıza eşit şekilde dağıtın. Kalan kahveyi tekrar kaynatıp fincanlara dökün. Afiyet olsun!

İLGİLİ HABERLER

Cebinizdeki parayı yavrulatacak tüyo! Yatırımın ustası büyük sırrı verdi

Cebinizdeki parayı yavrulatacak tüyo! Yatırımın ustası büyük sırrı verdi

Bunu yemek isteyen emekli maaşını gözden çıkaracak! Kilosu tamı tamına 2.250 TL oldu

Bunu yemek isteyen emekli maaşını gözden çıkaracak! Kilosu tamı tamına 2.250 TL oldu

Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler

Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler

Beyni fişek gibi açan mucize baharat! Aktarlarda kapış kapış satılıyor

Beyni fişek gibi açan mucize baharat! Aktarlarda kapış kapış satılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor
2
19-25 Şubat 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 19-25 Şubat haftası, haftalık burç yorumları!
3
Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu
4
Gizli Niteliklerinizi İllüzyon Testi ile Öğrenin: İlk Gördüğünüz Şey Kişiliğinizin Sırlarını Veriyor
5
Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları
6
Venüs Kova burcunda, 12 Mart'a kadar kalacak! Aşkta ve parada şansınızı arttırın
7
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş

Yaş ve KPSS şartını sağlayanlara AFAD kapıları açıldı! Dolgun maaşlı iş fırsatı

Yaşlanmanızın temel nedeni bu! Mutfaklardaki gizli canavar ömrünüzü çalıyor

Türk kahvesini sabun gibi köpürten püf noktası! Meğer kafelerde hep bunu yapıyorlarmış

Bir aylık kira parasına arsa satılıyor! Böyle kampanya görülmedi: O illere piyango çıktı

iPhone hakkında duyacağınız bomba gerçek! En hızlısı son model değil, o çıktı!

Beyni fişek gibi açan mucize baharat! Aktarlarda kapış kapış satılıyor

Yaza girmeden dümdüz karna sahip olmak bu kadar basit! Bir kase yoğurdun içine ekleniyor

Bunu yemek isteyen emekli maaşını gözden çıkaracak! Kilosu tamı tamına 2.250 TL oldu

Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler

Cebinizdeki parayı yavrulatacak tüyo! Yatırımın ustası büyük sırrı verdi

Eşe dosta borcu olanı feraha çıkaracak! Faizsiz kredi başvuruları az önce açıldı

Dolar borçlanan dizlerini dövecek! O tarihten sonra 1 dolarda 40 TL sinyali!