Türk kahvesini sabun gibi köpürten püf noktası! Meğer kafelerde hep bunu yapıyorlarmış

Türk kahvesi Türk mutfağının vazgeçilmeyen geleneksel içeceğidir. Özellikle misafir ağırlıyorsanız Türk kahvesi harika bir seçenektir. İşte bazı Türk kahvesi tarifleri ve püf noktaları..

Türk Kahvesi Pişirmenin Püf Noktaları:

- Türk kahvesi demlenirken karıştırılmamalıdır. Köpürene kadar bekleyin ve köpüğünü fincanlara eşit şekilde dağıtın.

- Demleme işleminden sonra kahve telvesi dibe çökene kadar birkaç dakika beklenmelidir.

- Türk kahvesinin tadını çıkarırken aynı zamanda çikolata ve Türk lezzetleri de servis edebilirsiniz.

- Köpüklü Türk kahvesi yapmak için soğuk su kullanmanız gerekir. Tadını bozmaması açısından musluk suyu yerine hazır su kullanılması tavsiye edilir.





KIVAM İÇİN KAHVENİN ORANI ÖNEMLİ

Bir fincan Türk kahvesini hazırlamak için iki çay kaşığı kahve kullanılmalıdır. Kahvenin doğru kıvamını bu şekilde elde edersiniz. Daha sonra damak zevkinize göre şeker ekleyebilirsiniz.

Kahve yaparken sabırlı olun. Düşük ateşte yavaş yavaş demlenen kahve en lezzetlisidir. Bu nedenle ocağınızın en küçük brülörünü en düşük ayara getirin ve üzerine bakır bir cezve yerleştirin. Tüm malzemeleri karışımını sağladıktan sonra yaklaşık olarak 4 dakika kadar cezveye dokunmayın. Kahveniz köpüklü ise cezveyi ocaktan alın köpüğü fincanınıza eşit şekilde dağıtın. Kalan kahveyi tekrar kaynatıp fincanlara dökün. Afiyet olsun!