Türkiye'den Gelen İç Titreten Manzara: Donmuş Göle Böyle Dalış Yaptılar

BURSALI DAĞCI, ULUDAĞ'IN BUZ TUTAN GÖLETLERİNDE YENİ BİR TREND BAŞLATIYOR

Bursalı ünlü dağcı İsmet Şentürk, Uludağ'ın buz tutan göletlerinde yüzerek yeni bir trendin öncüsü olmayı hedefliyor. Son dört yıldır Uludağ'ın zirvesinde ve eteklerinde buz tutan göletlere giren Şentürk, bu aktivitenin Bursa'nın tanıtımına önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.







ÇOCUKLAR BİLE DONMUŞ GÖLE GİRDİ

Geçtiğimiz hafta sonu, doğanın muhteşem manzarası ve temiz havasıyla Uludağ'ın eteklerinde kamp yapmak isteyen birçok kişi, gölet çevresine akın etti. Eğlenceli vakit geçiren kampçılar arasında 14 yaşındaki Utku Korkmaz ve 12 yaşındaki Egemen Yoldaş da vardı. İsmet Şentürk'ün öncülüğünde donan göle girmek isteyen gençler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra buzları kırarak gölete girdi.

"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

Göletten çıkan gençlerden Utku Korkmaz, yaşadığı deneyimi "Çok nefes kesiciydi. İlk başta her tarafım uyuşmaya başladı ama kendim istedim ve yaptım. Çok güzel bir deneyimdi" şeklinde ifade etti.

Egemen Yoldaş ise, "Çok güzeldi. Her tarafımın ısırılıyormuş gibi hissettim. Çok değişik bir deneyimdi. Çok mutlu oldum. Herkesin hayatında bir kez bunu deneyimlemesi gerekiyor" dedi.

SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ





İsmet Şentürk, Uludağ'ın sadece kayak ve turizm merkezi olmadığını belirterek, doğal güzelliklerinin çevre bilinciyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Şentürk, buz tutan göletlerde yüzmeyi çok sevdiğini ve bunu dört yıldır yaptığını dile getirdi. Ayrıca, bu aktivitenin sağlıklı olduğunu ve alternatif turizm için önemli bir potansiyel sunduğunu belirtti.

BİR DOĞA SPORCUSU OLARAK...

Bir doğa sporcusu olarak buz tutan göllere girmenin farklı bir deneyim olduğunu dile getiren Şentürk, 12 ve 14 yaşındaki gençlerin de babalarının izinden suya girmesinin önemli olduğunu vurguladı. Son olarak, buz tutma olayının Batı Anadolu'da nadir görülen bir fenomen olduğunu belirterek, Bursa gibi bir şehirde böyle bir aktivitenin bulunmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti.