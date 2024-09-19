Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

Türkiye genelinde hastaneler, çeşitli kadrolarda toplamda 849 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, sağlık sektörü başta olmak üzere çeşitli pozisyonlar için yapılan alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başlatıldı. Alım yapılacak kadrolar arasında acil tıp teknisyeninden hemşireye, hasta danışmanından eczacıya kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. İlgili kadrolar için başvuru yapmak isteyenler, aranan şartları sağladıkları takdirde başvurularını hızlıca tamamlayabilirler. İşte hastane personeli alımına dair tüm detaylar ve başvuru süreci!

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla birlikte Türkiye genelinde hastaneler, farklı pozisyonlarda sağlık personeli ve hastane hizmetlileri alacak. Toplamda 849 kişilik bir kontenjan açılan alımlarda, en fazla alım yapılan kadrolar arasında 196 kişi ile hemşire ve 359 kişi ile hasta ve yaşlı bakım elemanı öne çıkıyor.

Ayrıca, farklı pozisyonlarda da çeşitli alımlar gerçekleştirilecek. İşte ilan edilen bazı kadrolar ve kontenjan sayıları:

Acil Tıp Teknisyeni : 13 kişi

: 13 kişi Hasta Danışmanı : 24 kişi

: 24 kişi Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi : 30 kişi

: 30 kişi Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi : 8 kişi

: 8 kişi Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı : 359 kişi

: 359 kişi Hastane Hizmetlisi : 38 kişi

: 38 kişi Klinik Destek Elemanı (Hastane) : 27 kişi

: 27 kişi Diğer Hemşireler : 13 kişi

: 13 kişi İşyeri Hemşiresi : 12 kişi

: 12 kişi Hemşire : 196 kişi

: 196 kişi Ebe-Hemşire : 1 kişi

: 1 kişi Eczacı : 1 kişi

: 1 kişi Eczacı Kalfası : 14 kişi

: 14 kişi Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri : 13 kişi

: 13 kişi Odyometri Sağlık Teknikeri : 15 kişi

: 15 kişi Sağlık Bakım Teknisyeni : 7 kişi

: 7 kişi Sağlık Memuru : 10 kişi

: 10 kişi Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni): 2 kişi

İlgili kadroların tümü için başvuru sayfalarına İŞKUR üzerinden ulaşılabilecek. Kadroların tam listesi ve kontenjan dağılımına dair daha fazla bilgi için İŞKUR’un web sitesindeki ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan hastane personeli alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için adayların belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Başvuruların kabul edilebilmesi için aranan genel ve özel nitelikler şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Herhangi bir suç hükümlülüğüne sahip olmamak

Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Kamu haklarından mahrum olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık ya da emeklilik aylığı almıyor olmak

Bu şartları karşılayan adaylar, başvurularını internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, her pozisyon için özel nitelikler de arandığı için başvuracak adayların bu nitelikleri de dikkatlice incelemesi gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye genelindeki hastanelere yapılacak 849 kişilik personel alımı için başvurular İŞKUR’un online başvuru sistemi üzerinden alınacak. Adaylar, İŞKUR e-şube sayfasına giriş yaparak, başvuru yapmayı planladıkları pozisyonun adını ilgili arama bölümüne yazarak, ilanlara ulaşabilirler.

Başvuru adımları şu şekildedir:

İŞKUR e-şube (https://esube.iskur.gov.tr) adresine giriş yapın. E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. Açılan sayfada "Meslek" kısmına başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazın (örneğin, "hemşire", "hasta danışmanı" vb.). İlgili ilanları arama butonuna tıklayarak listeleyin ve başvurunuzu tamamlayın.

Adaylar başvurularını sadece internet üzerinden yapabileceklerdir. Başvuru ekranına ulaştıktan sonra, kişisel bilgilerinizi güncelleyip başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz.

EN FAZLA ALIM HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

Yayımlanan ilanlar kapsamında, en fazla alım yapılacak kadrolar arasında hemşire ve hasta ve yaşlı bakım elemanı öne çıkıyor. 196 kişilik hemşire alımı, sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflerken, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı ise 359 kişilik kontenjanla sağlık kuruluşlarında büyük bir destek sağlamayı amaçlıyor.

Bu pozisyonlar, sağlık sektöründeki iş gücü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, bakım hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Türkiye genelinde hastanelere yapılacak 849 kişilik personel alımı için süreç başlamış durumda. İŞKUR üzerinden başvurularını yapacak adaylar, şartları sağladıkları takdirde sağlık personeli ve diğer hizmet kadrolarına başvurma şansına sahip olacaklar.

İlgili ilanlara başvurarak, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu fırsat büyük önem taşıyor. Özellikle yoğun kadro açığı bulunan pozisyonlar, hastanelerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılan bu alımlarla doldurulacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, şartları dikkatlice inceleyip başvurularını zamanında tamamlamalıdırlar.