Türkiye ve Peru Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılına Özel Etkinlikler Gerçekleşti

Türkiye ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü, Peru'nun başkenti Lima’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Peru Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğindeki resmi törende, Peru Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Denegri ile Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli yer aldı.

Etkinlik sırasında, Peru Posta İdaresi SERPOST tarafından hazırlanan hatıra pulu ile Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından basılan kişisel pullu özel zarf tanıtıldı.

“İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye” Konferansı

Türkiye'nin Lima Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Peru Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ve Lima'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından San Ignacio de Loyola Üniversitesi (USIL) ile iş birliği içinde “İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye” başlıklı iki konferans verdi.

Bunun yanı sıra, 21 Mayıs tarihinde Dışişleri Bakanlığı Inca Garcilaso Kültür Merkezi’nde bir flüt konseri düzenlendi. Konserde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, klasik ve modern dönem Türk bestecilerinin eserlerini seslendirdi. Etkinlik, Peru Dışişleri Bakanlığı, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye ile Peru Arasındaki İşbirliği Toplantısı

Türkiye ile Peru arasında Siyasi İstişare Mekanizması'nın 8. Toplantısı da Lima’da yapıldı. Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Yaprak Balkan ile Peru Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Luis Alberto Campana başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği olanakları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Peru Cumhuriyeti Milli Arşivi arasında bir işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Balkan, Lima ziyareti sırasında 27 Mayıs’ta San Ignacio de Loyola Üniversitesinde Türk dış politikasına ilişkin bir konferans vereceğini duyurdu.

Türkiye ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kapsamında başkent Lima’da bir dizi etkinlik düzenlendi. Peru Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğindeki resmi törene Peru Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Denegri ile Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli katıldı.

Türkiye ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kapsamında başkent Lima’da bir dizi etkinlik düzenlendi. Peru Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğindeki resmi törene Peru Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Denegri ile Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli katıldı.