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Türkmen Sanatçı Yunus Tütüncü, Gençleri Müziğe Kazandırmak İçin Çalışıyor

Yunus Tütüncü, eserleriyle Türkmen kimliğini işleyerek genç yetenekleri müziğe kazandırma çalışmalarına öncülük ediyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:32
Türkmen Sanatçı Yunus Tütüncü, Gençleri Müziğe Kazandırmak İçin Çalışıyor

Erbil’in Türkmen ses sanatçılarından Yunus Tütüncü, eserlerinde Türkmen kimliğini ve Türkiye sevgisini öne çıkararak genç yetenekleri müziğe kazandırma çabaları ile dikkat çekiyor.

45 yaşındaki Tütüncü, sanat hayatına 1993 yılında adım attı ve zaman içinde Erbil başta olmak üzere Irak’taki Türkmenler arasında sevilen bir isim haline geldi. Kendi söz ve bestelerini kaleme alan sanatçı, Türkiye’deki sanatçıları da yakından takip ettiğini belirtti.

Tütüncü, Iraklı Türkmen yeteneklerini öne çıkartan “Yıldızımız sen ol” adlı yarışmanın jüri üyeliğini yaparak genç ses sanatçılarına rehberlik etmektedir. “Her zaman özümü onlara hizmetkar bildim” ifadeleriyle Türkmen topluluğuna duyduğu bağlılığı ifade etti.

Sanatçı, “Ben Erbilim için, Türkmen Erbillilerim için her zaman fedakarlık yaptım. Ölene kadar da öyleyim. Çünkü ben Erbilimi, Türkmenimi ve dilimi seviyorum.” dedi.

Tütüncü, konserlerinde okuduğu ve kendine ait olan dörtlüğün sözlerini şu şekilde dile getirdi: “Men horyatçın dellıyem. Aslım nedı belliyem. Ölsem inkar etmerem. Türkmenem, Erbilliyem.” Bu sözlerle Türkmen kimliği ile duyduğu onuru ve bağlılığı pekiştiriyor.

Türkiye ve Türk sanatçılarına gösterdiği sevgiyle ilgili olarak ise, “Türkiye bizim ana yurdumuzdur. Türkiye’nin sanat hayatını çok seviyorum, değerli üstatlar var. Müslüm babayı, İbrahim Tatlıses’i, Bülent Ersoy’u dinlerim.” dedi.

Tütüncü, gençlerin ses yeteneklerini sergilediği yarışmada destek olmalarının önemine değinerek, “Güzel sesler, kabiliyetler var, gelecekleri var. Bizim boynumuzun borcudur bunlara destek olmamız.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, birçok kitabı bulunan sanatçının yakın zamanda Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından yayımlanacak yeni bir şiir kitabı da bulunuyor.

Erbil’in Türkmen ses sanatçılarından Yunus Tütüncü, eserlerinde işlediği Türkmen kimliğinin yanı...

Erbil’in Türkmen ses sanatçılarından Yunus Tütüncü, eserlerinde işlediği Türkmen kimliğinin yanı sıra Türkiye sevgisi ve genç yetenekleri müziğe kazandırma çabalarıyla öne çıkıyor. Tütüncü, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Erbil’in Türkmen ses sanatçılarından Yunus Tütüncü, eserlerinde işlediği Türkmen kimliğinin yanı...

Erbil’in Türkmen ses sanatçılarından Yunus Tütüncü, eserlerinde işlediği Türkmen kimliğinin yanı sıra Türkiye sevgisi ve genç yetenekleri müziğe kazandırma çabalarıyla öne çıkıyor. Tütüncü, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

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