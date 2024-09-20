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TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

TÜRKŞEKER, 14 şehirde farklı kadrolarda 1350 işçi alımı yapacak. Başvuru şartları, kontenjan bilgisi ve tarihler hakkında detaylı bilgiler haberimizde

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:31
TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) işçi alımına ilişkin kılavuzu yayımladı. 14 farklı şehirde toplamda 1350 geçici işçi alımı yapılacağını duyuran TÜRKŞEKER, başvuru şartları ve süreciyle ilgili detayları açıkladı. Kampanya ve mevsimlik işler kapsamında alınacak işçiler, 6 aylık süre boyunca görev yapacaklar. İşte TÜRKŞEKER işçi alımıyla ilgili tüm merak edilenler, başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve başvuru tarihleri.

14 ŞEHİRDE 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

TÜRKŞEKER, 14 farklı şehirde geçici işçi alımı gerçekleştirecek. Şeker fabrikalarının ihtiyaç duyduğu farklı meslek gruplarında yapılacak bu alımlarla, 1350 işçi istihdam edilecek. Alınacak personeller, fabrikaların kampanya dönemlerinde geçici olarak 6 ay boyunca çalışacaklar. İşte alımların yapılacağı şehirler ve kontenjan bilgileri:

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

  • Ağrı: 96 işçi
  • Ankara: 99 işçi
  • Burdur: 106 işçi
  • Elazığ: 70 işçi
  • Van (Erciş): 91 işçi
  • Konya (Ereğli): 83 işçi
  • Eskişehir: 95 işçi
  • Konya (Ilgın): 97 işçi
  • Kars: 116 işçi
  • Kastamonu: 82 işçi
  • Malatya: 102 işçi
  • Balıkesir (Susurluk): 105 işçi
  • Uşak: 108 işçi
  • Yozgat: 100 işçi

Toplamda 1350 geçici işçinin alım süreci kısa süre içinde başlayacak. Bu alımlar, farklı meslek gruplarını kapsayacak ve her pozisyon için belirli kontenjanlar bulunacak.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE KONTENJANLAR

TÜRKŞEKER, işçi alımında birçok farklı meslek grubuna yer verecek. Her meslek için belirlenen kontenjanlar aşağıdaki gibidir:

  • Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni: 723 kişi
  • Kimya Teknisyeni: 383 kişi
  • Metal Teknolojisi Teknisyeni: 98 kişi
  • Elektrik Teknisyeni: 56 kişi
  • Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: 50 kişi
  • Bilgisayarlı Makine Teknisyeni: 14 kişi
  • İnşaat Teknisyeni: 2 kişi
  • İş Makineleri Operatörü: 23 kişi
  • Tır Şoförü: 1 kişi

Farklı teknisyenlik alanlarında ve diğer pozisyonlarda yapılacak bu alımlar için başvuru şartları ve kontenjan dağılımı netleştirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TÜRKŞEKER işçi alımına başvuru yapacak adayların, bazı genel ve özel şartları karşılamaları gerekiyor. İşte adaylardan istenen genel başvuru şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilgisi olmamak.

Bu genel şartların yanı sıra, her pozisyon için özel şartlar da aranıyor. Adayların atanacakları meslek dalına uygun mezuniyet belgelerine sahip olmaları gerekiyor. Bununla birlikte, bazı pozisyonlar için mesleki yeterlilik belgeleri talep ediliyor.

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların çalışacakları pozisyonlara göre özel başvuru şartlarını da karşılamaları gerekiyor. İşte bazı meslek gruplarına göre başvuru şartları:

  • Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni: EML (Mekatronik, Makine Bakım Onarım, Kimya Proses, Gıda Teknolojisi vb.) mezunu olmak veya Lise mezunu olup MEB onaylı ustalık belgesine sahip olmak.
  • Kimya Teknisyeni: EML (Kimya Proses, Kimya Laboratuvar) mezunu olmak veya lise mezunu olup en az bir yıl kimya alanında çalışma tecrübesi olduğunu belgelemek.
  • Metal Teknolojisi Teknisyeni: EML (Kaynakçılık, Metal İşleri vb.) mezunu olmak veya MEB onaylı ustalık belgesi bulunmak.
  • Elektrik Teknisyeni: EML (Elektrik, Elektrik Teknolojisi) mezunu olmak veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü ustalık belgesine sahip olmak.
  • İş Makineleri Operatörü: En az ilköğretim mezunu olmak ve G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Tır Şoförü: En az ilköğretim mezunu olup 2 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU SÜRECİ

TÜRKŞEKER işçi alımları, sadece İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler. Ayrıca başvurular İŞKUR merkezleri aracılığıyla veya Alo 170 hattı üzerinden de alınacak.

Başvuru süreci 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar bu tarihler arasında başvurularını yaparak, süreçte yer almak için gerekli belgeleri temin etmeli.

Başvuru adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

KURA VE SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?

İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, adaylar için kura çekimi yapılacak. Kura çekimi sonrası belirlenen adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacaklar. Bu sınavlar, adayların mesleki yetkinliklerini değerlendirecek.

Sözlü ve uygulamalı sınavların tarihleri ve detayları, TÜRKŞEKER’in resmi internet sitesi https://www.turkseker.gov.tr üzerinden duyurulacak. Adaylar bu süreçte belirtilen tarihlerde sınavlara katılarak işe alım sürecini tamamlayacaklar.

 TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMLARINDA FIRSAT

TÜRKŞEKER, 14 şehirde gerçekleştireceği 1350 işçi alımıyla, özellikle mevsimlik iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak bu alımlar, işsizliğin azaltılmasına ve şeker fabrikalarının ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak. 

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