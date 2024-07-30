Tuvalet kağıdı, bebek maması, makyaj malzemeleri indirimde! ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos aktüel ürünler

Bu hafta ŞOK marketlerinde mutfak gereçlerinden elektronik eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. İndirime giren ürünler arasında ankastre setler, akıllı televizyonlar, çeşitli saksılar ve daha pek çok ürün bulunuyor.





ŞOK MARKET 30 TEMMUZ - 3 AĞUSTOS 2024

Bu hafta ŞOK marketlerinde, mutfak aletlerinden elektronik cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesi uygun fiyatlarla satışta. Özellikle ankastre setler, akıllı televizyonlar ve çeşitli saksılar dikkat çekiyor.





• Mutfak Ürünleri: Alpina Cam Ankastre Set 5.799 TL, Sinbo Elektrikli Süpürge 1.899 TL.



• Ev Teknolojileri: Fenoti 42" Full HD Android Smart Led TV 6.999 TL.





• Saksılar: Elvan Kaktüs Saksı 7,95 TL, Lale Saksı çeşitleri 9,95 TL’den başlayan fiyatlarla.

• Diğer Ürünler: Samsung klima, Sony PlayStation 5, Dyson şarjlı süpürge ve daha fazlası uygun fiyatlarla satışta.





ŞOK marketlerinde bu fırsatları kaçırmamak için acele edin! Daha fazla bilgi ve tam liste için ŞOK'un resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.



