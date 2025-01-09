Üç Tunç Tas, 18 Ocak'ta Kartal Sanat Tiyatrosu'nda Sahnelenecek

Üç Tunç Tas, Kartal Sanat Tiyatrosu'nda

Tiyatro Gün'ün kaleme aldığı, Yönetmen Ahmet Şenaşnas tarafından sahneye konulan müzikli tiyatro oyunu 'Üç Tunç Tas', 18 Ocak'ta Kartal Sanat Tiyatrosu''nda izleyicilerle buluşacak.

İnsan İlişkilerini Derinlemesine İnceliyor

Oyun, ilişkilerin karmaşıklığını ve insanın iç dünyasındaki sorgulamaları mercek altına alıyor. Derin ve sevgi dolu bir ilişkinin arka planında, bir terapist eşliğinde yaşanan içsel yolculuk, izleyicilere etkileyici bir deneyim sunacak.

Oyuncu Kadrosu ve Müzikler

Tek perdelik oyunun yetenekli oyuncu kadrosunda Ahmet Şenaşnas, Selsu Sabur ve Berkay Özcan yer alırken; canlı orkestra müzikleriyle Yahya Semih Bulut, Sena Uzer, Ulaş Uysal ve Kağan Kurtcan da performans sergiliyor.

Afiş ve Işık Tasarımı

Oyunun afiş tasarımını Selsu Sabur üstlenirken, ışık tasarımından Caner Ün sorumlu. Bu muhteşem gösterim, sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Tiyatro Gün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Şenaşnas'ın üstlendiği müzikli tiyatro oyunu "Üç Tunç Tas" 18 Ocak'ta Kartal Sanat Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluşacak.

Tiyatro Gün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Şenaşnas'ın üstlendiği müzikli tiyatro oyunu "Üç Tunç Tas" 18 Ocak'ta Kartal Sanat Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluşacak.