Üniversiteden yeni mezun olanlara memurluk kapısı açıldı! SEEDK memur alımı yapacak!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 3 farklı branşta kamu personel alımı yapacak. Özellikle, yeni mezun memur alımı için belirli önemli detaylar açıklandı. Bunlar arasında, ikamet şartının olmaması önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Ancak, başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken bazı şartlar bulunuyor. İşte detaylar:

Başvuru yapacak adayların öncelikle belirli bir mezuniyet şartını karşılamaları gerekiyor.

İKAMET ŞARTI YOK! SEDDK 3 BRANŞTA KAMU PERSONELİ ALIMI DUYURDU

Son günlerde kamu sektöründe çeşitli pozisyonlara alımlar yapılacağı duyuruldu. İş arayışında olan adaylar için heyecan verici bir fırsat olan bu alımlar için başvuru şartları ve son tarihler açıklandı.

Memur Alımları:



Kamu sektöründe 6 memur alımı için başvuru şartları belirlendi. Aktüerya, finans, sigortacılık gibi alanlarda uzman adayların başvurabileceği bu pozisyonlar için adayların ilgili bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Aktüerya, risk yönetimi ve benzeri disiplinlerde eğitim almış adaylar, bu alımlara başvuruda bulunabilirler. Son başvuru tarihi hakkında detaylı bilgi almak için yetkililere başvurabilirsiniz.

Sekreter Alımları:



Kamu sektöründe 6 sekreter alımı için başvuru şartları belirlendi. Sekreterlik, büro yönetimi, hukuk ofis yönetimi gibi alanlarda eğitim görmüş adayların başvurabileceği bu pozisyonlar için ilgili bölümlerden mezun olma şartı aranıyor. İlgili bölümlerden mezun olan ve sekreterlik alanında kariyer yapmak isteyen adaylar, bu alımlara başvuruda bulunabilirler. Son başvuru tarihine kadar başvurularınızı tamamlamanız önemlidir.

Hizmetli Alımları:



Kamu sektöründe 4 hizmetli alımı için başvuru şartları belirlendi. Turizm, aşçılık, otelcilik gibi alanlarda eğitim görmüş adayların başvurabileceği bu pozisyonlar için ilgili bölümlerden mezun olma şartı aranıyor. Turizm işletmeciliği, aşçılık gibi alanlarda bilgi ve deneyime sahip adaylar, bu alımlara başvuruda bulunabilirler. Son başvuru tarihine kadar başvurularınızı gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

-657 DMK'daki şartları taşımak,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak,

-Askerlikle ilişiği olmamak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-KPSS'den tüm ünvanlar için en az 70 puan almış olmak.

Son Başvuru Tarihi:



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) memur alımları için son başvuru tarihi 15 Mart 2024. Adaylar, başvurularını bu tarihe kadar online olarak gerçekleştirebilecekler.