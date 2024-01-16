Üniversiteye KPSS puanıyla büro personeli alımı başladı! Lisans mezunları hemen başvurabilecek

İşsizliğin önüne geçmek için birçok kurum ve kuruluş iş ilanı yayınlamaya başladı. İş arayan vatandaşın yüzünü güldürecek bir son dakika haberi de Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesinden geldi. Detaylar haberimizde…







MSGSÜ 35 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Birçok kurumdan personel alımı ilanları yayınlanırken bir iş haberi de o üniversiteden geldi.Ayrıntılar haberimizde…

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (MSGSÜ) 35 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR.

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı Kamu ilan sayfasında yayınlanan duyuruya göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Yüksekokulu'na idari personel, destek personeli (temizlik personeli), koruma ve güvenlik personeli, programcılar, restoratörler ve destek personellerinden oluşan sözleşmeli personel alımı yapılacak. Planlanmıştır. Başvuruda bulunmak istiyorsanız genel koşulların yanı sıra özel koşulları da sağlamanız gerekmektedir.

MSGSÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Değiştirilen 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir. b) Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak. Güvenlik ve arşiv araştırmaları olumlu sonuçlarla yapıldı. Gerektiğinde vardiyalı çalışmaya ve esnek çalışmaya müdahale etmekten kaçının.

Erkek adaylar için: Muvazzaf askerlik çağına gelmemişseniz veya askerlik çağına gelmişseniz muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerlikten muaf veya tecil edilmiş veya yedekte yerleşmiş olmanız gerekmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya yaşlılık aylığı almayın. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, görevini sürdürmesine engel olabilecek bedensel veya ruhsal bir hastalık nedeniyle malul olmaması gerekir.

Daha önce bu şekilde çalıştırılan kişiler, iş sözleşmesi esaslarına aykırılık veya iş sözleşmesi esaslarına aykırılık nedeniyle çalıştıkları kurum tarafından sözleşmelerinin feshedilmesinin üzerinden bir yıl geçmedikçe eğitim kurumunda çalıştırılamaz.'' Sözleşme süresi içinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin müşteri tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi hali.'' KPSS(B) grup sınavı 2022'ye girdikten sonra. Lisans mezunları için KPSS P3 puanı 2022, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı 2022, ortaokul mezunları için KPSS P94 puanı 2022 esas alınmaktadır.

KONTENJAN DAĞILIMI













BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ

MSGSÜ personeli istihdamına ilişkin başvuruların http://www.msgsu.edu.tr adresindeki başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte şahsen veya noter tasdikli vekâletname ile MSGSÜ İnsan Kaynakları Departmanına yapılabileceğini lütfen unutmayın. Üniversite Rektörü 30 Aralık ve 15 Ocak. Posta, faks, e-posta, internet hatları vb. yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı.