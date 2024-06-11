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Ünlü ekonomist para basacak yatırım aracını açıkladı! Duyan akın akın satın alıyor

Atilla Yeşilada ‘parasını arttırmayı hedefleyenleri’ ilgilendiren açıklamalarda bulundu. İşte yatırımcılara özel açıklama

Yayın Tarihi: 11.06.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 19:16
Ünlü ekonomist para basacak yatırım aracını açıkladı! Duyan akın akın satın alıyor

ATİLLA YEŞİLADA’DAN YATIRIMCILARA ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Atilla Yeşilada ‘parasını arttırmayı hedefleyenleri’ ilgilendiren açıklamalarda bulundu. İşte yatırımcılara özel açıklama….

para

Milyonlarca yatırımcı elindeki varlıkları daha da artırmak için bir çok yatırım aracına yatırım yapıyor. Bu yatırım araçları arasında da Dolar, altın borsa, mevduat faizler oldukça popüler. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada bu anlamda parasını katlamayı düşünenlere önemli açıklamalarda bulundu.

BORSA VE MEVDUAT DÜŞÜŞTE

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde bırakması sebebiyle mevduat faizi yüzde 55 seviyesine kadar düştü. Borsa İstanbul ise 10 bin rekorunu aştı ancak oralarda kalıcı olamadı. Bunun yanı sıra da mevduat faizleri yüzde 51 seviyesine kadar düşüş sergilerken, BİST 100’de 10 bin seviyelerinin altına geriledi.

DOLAR TL’DE DALGALANMA

Dolar TL tarafında ise 2 aylık durgunluk son bulmak üzere. Ekonomist Atilla Yeşilada, doların kış döneminde yeniden yükseleceğinin sinyallerini verdi. Bunun yanı sıra da borsa ve mevduatın FED faiz indirimi sonrasında yüzde 60’a dayanacağı açıkladı. Yeşilada, BİST 100 için 12 aylık hedefinin 14 bin ile 15 bin arasında olduğunu ifade ederken mevduatta ise yüzde 60 artış sağlanacağını belirtti.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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