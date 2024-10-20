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Ürgüp'te Orta Çağ Temalı Panayır Coşkusu

Ürgüp'te düzenlenen panayırda ziyaretçiler Orta Çağ atmosferinde eğlenceli anlar yaşadı. Kostümlerle dolu sokaklar, yabancı misafirleri ağırladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 15:17
Ürgüp'te Orta Çağ Temalı Panayır Coşkusu

Ürgüp'te "Orta Çağ" Temalı Panayır Gerçekleşti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, dönemin ruhunu yansıtan kıyafetler giyerek etkinliğe renk kattı.

Bey Sokak'taki Eğlenceli Atmosfer

Bey Sokak'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük hayatta kullanılan giysiler, aksesuarlar ve çeşitli eşyalar sergilendi. Ayrıca etkinlik alanında müzik dinletileri de yapıldı.

Kostümlerle gezinti yapan katılımcılar, makyaj yaptırarak fotoğraf çekildi, bu da etkinliğin eğlenceli yanlarını artırdı.

Organizatör Muammer Erinal'dan Açıklamalar

Etkinliği düzenleyen Muammer Erinal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri Orta Çağ yaşamına ilgi duyduğunu ve meraklılarla bir araya gelmekten keyif aldığını ifade etti.

Erinal, etkinliğin yerli ve yabancı konukların dikkatini çektiğini ve Macaristan ile Almanya'dan katılımcıların yer aldığını söyledi. "Türkiye'nin farklı yerlerinden de insanlar bu panayır için geldi. Herkes köstümleriyle geziyor" diye ekledi.

Yabancı Misafirler Etkinliği Değerlendirdi

Macaristan'dan katılan Csaba Beke, daha önce Polonya, Çekya ve Slovenya'da benzer programlara katıldığını belirterek, "Gayet eğlenceli bir program. Buradaki atmosferi etkileyici buldum. Türkiye'nin insanları da coğrafyası da çok güzel" dedi.

Ankara'dan etkinliğe katılan Deniz Apaydın ise, geçen yıldan beri hazırlandığı kostümü ile etkinliğe katıldığını söyledi. "Çok tarih okuyan biriyim. Mitolojiye ilgimden dolayı kostüm de üretiyorum. Buraya gelirken Kanada mitolojisinden 'Vendigo' isimli karakterin kıyafetini yaptım. Bununla katılmak istedim" diye konuştu.

Eskişehir'den gelen Nejdet Metin, benzer programların turizm çeşitliliğini artıracağına inandığını ve Anadolu kültürünü gençlere sevdirmek amacıyla etkinlikte yer aldıklarını ifade etti. "Ürgüp'ün doğası ve mistik yapısı burada olmamız için çok uygun. Ürgüp kültür turizminin önde olduğu bir bölge. Burası turistlere daima cezbedici geliyor. Bu kültürü gördükçe daha fazla kişi buraya gelmek isteyecektir" dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait kıyafetler giydi. Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait kıyafetler giydi. Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait kıyafetler giydi. Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait kıyafetler giydi. Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait kıyafetler giydi. Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait kıyafetler giydi. Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait kıyafetler giydi. Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait kıyafetler giydi. Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait kıyafetler giydi. Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Orta Çağ" panayırına katılan ziyaretçiler, döneme ait kıyafetler giydi. Bey Sokak'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyalar sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

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