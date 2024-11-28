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Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nde Merkez Jupa'da Bağlama Kursu Başlıyor

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Merkez Jupa'da bağlama kursu açarak Türk kültürünü yaşatmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 18:18
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nde Merkez Jupa'da Bağlama Kursu Başlıyor

Merkez Jupa'da Bağlama Kursu Heyecanı

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kuzey Makedonya'nın batısında yer alan Türklerin yoğun olduğu Merkez Jupa'da bağlama kursu açtı. Üsküp Büyükelçiliği himayesinde ve Başakşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen kurs, Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilecek.

Tören ve Katılım

Kursun başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim, ülkede bulunan Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kursun Amaçları ve Detayları

Üsküp YEE Müdürü Arif Konak, geleceğin nesillerine Türk müziğinde önemli bir yer tutan bağlamayı öğretme hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Yaklaşık 30 öğrencinin katılacağı kurs, büyük ilgi gördü. Konak, "Bu değerli Türk çalgısını burada gençlerimize öğretmek ve gelecek kuşaklara aktarmak noktasında organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türk Kültürünün Yaşatılması

Bağlama kursunun hafta sonları verileceğini söyleyen Konak, bağlamaları sağlayan Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ayrıca, kursun yaklaşık 6 ay süreceğini ve yoğun ilgi nedeniyle devam ettirilebileceğini vurguladı.

İşbirliği ve Gelecek Beklentileri

Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim, kursun gençler ve bölge halkı için faydalı olacağına inandığını belirterek; "Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah birkaç ay sonra aynı yerde toplanıp bu organizasyonun meyvelerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Öğretmen Görüşleri

Kursun eğitici Alpay Çako ise öğrencilerin bağlamaya olan ilgisinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Türk kültürünü burada yaşatabilmek bir ayrıcalıktır." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı kesimlerinde bulunan ve ülkede...

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı kesimlerinde bulunan ve ülkede Türklerin yaşadığı Merkez Jupa Belediyesi'nde bağlama kursu başlattı. Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Başakşehir belediyesi destekleriyle Merkez Jupa’da bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda düzenlenen kursun başlama törenine Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim (solda), ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı kesimlerinde bulunan ve ülkede...

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı kesimlerinde bulunan ve ülkede Türklerin yaşadığı Merkez Jupa Belediyesi'nde bağlama kursu başlattı. Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Başakşehir belediyesi destekleriyle Merkez Jupa’da bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda düzenlenen kursun başlama törenine Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim (solda), ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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