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Uygun fiyatlı kettle arayanlar koşsun! 259 TL'ye o markette satışta

Uygun fiyatlı kettle arayanlar koşsun! 259 TL'ye o markette satışta Ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak çok önemli bir ürün 12 Ocak Cuma günü BİM'e gelecek. Bu ürünün yanı sıra kettle 259 TL'ye BİM raflarında yerini alacak. Raflarda ayrıca TV'ler, ısıtıcılar, dolaplar, mutfak eşyaları vb. ürünlerde var..