Uygun fiyatlı kettle arayanlar koşsun! 259 TL'ye o markette satışta
Ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak çok önemli bir ürün 12 Ocak Cuma günü BİM'e gelecek. Bu ürünün yanı sıra kettle 259 TL'ye BİM raflarında yerini alacak. Raflarda ayrıca TV'ler, ısıtıcılar, dolaplar, mutfak eşyaları vb. ürünlerde var..
BİM 12 Ocak 2024 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu Cuma BİM'de V'lerden Türk kahvesi makinelerine, mutfak aletlerinden kışlık bot ve botlara, ısıtıcılardan olta takımlarına kadar çok sayıda üründe indirim bulacaksınız.