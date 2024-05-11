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Vatandaşa araç sattıracak zam kapıya dayandı! Tüm yaz arabalar kapı önünde yatacak

Milyonlarca araç sahibi için kötü bir haber açıklandı. Benzin, LPG, Motorinin satış fiyatlarına yönelik yeni fiyat artışları açıklandı.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 18:43
Vatandaşa araç sattıracak zam kapıya dayandı! Tüm yaz arabalar kapı önünde yatacak

Milyonlarca araç sahibi kademeli fiyat artışlarından mağdur olmaya devam ederken, araç sahiplerine kötü bir daha açıklandı. Son yıllarda art arda benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki artışlar, araç bakım onarım maliyetlerindeki artışlar, kasko ve kasko primlerindeki artışlar nedeniyle memnuniyetsizlikler arttı.

Özellikle otomobil fiyatlarının hızla artması kasko ve zorunlu trafik sigortasının fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu. Araç sigortası kar marjlarının düşmesi nedeniyle uygun fiyatlı araç sigortası döneminin sona erebileceği kaydedildi. Temmuz ayından itibaren kasko fiyatlarında ciddi artışlar bekleniyor.

UCUZ KASKO DÖNEMİNİN SONUNA GELİNDİ!

Vatandaşa araç sattıracak zam kapıya dayandı

Sektöre göre, kasko fiyatlarının temmuz ayından itibaren ciddi oranda artması bekleniyor. Uygun fiyata kasko dönemi sona erdiğinde sürücülerin daha fazla prim ödeyebilmesi bekleniyor.

Ne yazık ki sigortalattığınız araç ne kadar değerliyse o kadar fazla prim ödersiniz. Pek çok araç sahibi, yenileme dönemi geçmiş olmasına rağmen sigortasını yenilememeyi tercih ediyor ve bu da arabasını büyük bir risk altına sokuyor. Araç sigortası, zorunlu yol sigortasından farklı bir şekilde isteğe bağlı bir sigortadır ancak oldukça önemli bir sigortadır.

Nadiren de olsa bir kaza durumunda, aracınızın ve karşı tarafın uğrayacağı zararı tazmin etmek için sigorta devreye giriyor. Bunun sonucunda bir kazada sigortasız kişiler yaralanabilir.

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