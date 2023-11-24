Yağ çeken patlıcanlara son! Bu yöntem bir gram yağ çektirmiyor: Ev hanımlarının hayatını kurtaracak bilgi!

Patlıcanlarınızın yağ çekmesini istemiyorsanız bu yöntemleri mutlaka uygulayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAĞ ÇEKMEDEN PATLICAN KIZARTMA YÖNTEMİ

Patlıcan kızartırken yağ çekmesini en aza indirmek istiyorsanız bu adımları mutlaka uygulayın. Patlıcan kızartmadan önce tuzlu su içinde 5-10 dakika bekletilirse daha az yağ çeker. Teflon tavaya bir yemek kaşığı yağ eklenir ve daha sonra patlıcanlar yağa bulanır. Tencere kapağı kapatılarak pişirilir. Yumurta çırpılır ve patlıcanlara bulanır. Daha sonra mısır ya da normal ununa bulanır. Kızaran patlıcanlar daha az yağ çekecektir. Kızartma yapılacak kaba biraz sirke damlatırsanız fazla yağların gittiğini görebilirsiniz. Patlıcanlar kızardıktan sonra ılık suya sokulup çıkarılır ve süzgece koyulursa fazla yağlarının gitmesi sağlanabilir.





Patlıcan kızartması yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 kg patlıcan, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı tuz, 4 litre su, 1 litre yağ. İlk olarak patlıcanlar soyulur ve doğranır. Büyük bir kap içinde su, toz şeker ve tuz karıştırılır. Soyulan patlıcanlar 2-3 saat karışım içinde bekletilir. Patlıcanlar ara sıra çevrilir. Süzüldükten sonra bir gece kurutulur. Ertesi gün kızartılabilir. Eğer patlıcan yanında yağ çekmeyen kabak kızartması da yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 3-4 tane orta boy kabak, 1 su bardağı un, 1 çay bardağı mısır unu, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yeterli sıvı yağ. İlk olarak kabaklar ince şekilde dilimlenir. Un, mısır unu, tuz ve karabiber bir kap içinde karıştırılır. Dilimlenen kabaklar un karışımına bulanır. Geniş bir tavaya yağ eklenir ve sıcaklığı kontrol edilir. Daha sonra kabaklar kızgın yağa atılır. Rengi altın rengine dönene kadar kızartılır ve kağıt havlu üstünde fazla yağın emilmesi sağlanır.