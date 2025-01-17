Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL Kredi Faizleri Düştü

Artan ürün ve hizmet fiyatları ile birlikte, vatandaşın en çok başvurduğu kaynak bankalar tarafından sunulan kredi imkanları, borçların ödenmesinde ve ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Son günlerde kredi faiz oranlarındaki düşüş, özellikle 50.000 TL ve 100.000 TL tutarındaki kredilerin geri ödeme planlarını olumlu etkiliyor.

Merkez Bankası'nın Kararlarının Kredi Faizlerine Etkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararları merakla bekleniyor. Ekonomistlerin çoğunluğu, 23 Ocak’ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi öngörüyor. Bu durum, kredi faizlerinin daha da düşüş göstermesine yol açabilir.

En Uygun İhtiyaç Kredisini Bulmak Artık Daha Kolay

Son günlerde en çok aranan sorulardan biri; "En uygun ihtiyaç kredisi nerede?" sorusu oldu. 16 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılan araştırmalara göre, 50.000 TL kredi için en düşük faiz oranları şöyle:

Alternatif Bank: %2,99

AlBaraka Türk: %2,99 (Finansman kâr payı oranı)

Getir Finans: %3,55

50.000 TL Kredi Geri Ödeme Planı

%2,99 faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 50.000 TL kredi için geri ödeme planları şu şekildedir:

12 Ay Vade: Aylık taksit 5.293 TL, toplam geri ödeme 63.763 TL.

24 Ay Vade: Aylık taksit 3.242 TL, toplam geri ödeme 78.046 TL.

100.000 TL Kredi Geri Ödeme Planı

100.000 TL kredi için ise en uygun oran %3,55 ile Getir Finans tarafından sunuluyor. Bu orana göre geri ödeme planları şu şekildedir:

12 Ay Vade: Aylık taksit 11.039 TL, toplam geri ödeme 132.467 TL.

24 Ay Vade: Aylık taksit 6.978 TL, toplam geri ödeme 167.474 TL.

Özetle, borcu olanlar için kredi imkanları oldukça cazip hale geldi. Düşen faiz oranları, vatandaşın bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor!