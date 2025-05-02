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Yalova'da İpek Koza İşlemeciliği Kursiyerleri Ürünlerini Sergiledi

Yalova'daki ipek koza işlemeciliği kursu katılımcıları, ürettikleri eserleri Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde sergiledi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 19:44
Yalova'da İpek Koza İşlemeciliği Kursiyerleri Ürünlerini Sergiledi

Yalova'da İpek Koza İşlemeciliği Kursiyerleri Ürünlerini Sergiledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, unutulmaya yüz tutmuş ipek koza işlemeciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen kursun katılımcıları, üretimlerini Yalova'da sergileyerek sanatseverlerle buluşturdu.

Yalova Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde açılan serginin kurdelesini Vali Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve Kent Konseyi Başkanı Kenan Engin birlikte kesti. Protokol ve davetlilerin katıldığı etkinlikte, kursiyerlerin ortaya koyduğu birbirinden özel ipek koza işlemeli ürünler incelendi.

Kursun usta öğreticisi Meral Evcin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012 yılından itibaren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle kurslar düzenlediklerini belirtti. Özdemir, "İlk sergimiz 2012'de Kültür Bakanlığının onayı ile açıldı. O günden bugüne kadar her yıl düzenli olarak kursumuzu gerçekleştirdik," diyerek, sanatın yaşatılması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Özdemir, bu yıl kursa 17 kişinin kayıt yaptırdığını, 11 kişinin ise başarılı bir şekilde eğitime devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, eylül ayındaki çalışmalarında katılımcılarla güzel bir bağ kurduklarını belirtti.

İpek kozası sanatıyla ilgili de bilgi veren Özdemir, "İpeğin ham maddesi olan koza görünümünü özel boyalarla renklendiriyoruz. Bu sene ayrıca Yalova kağıdı ve Asitane Vakfı'nın İstanbul kağıdıyla da çalışmalar yaptık. Özel bir ipek kağıttan hazırladığımız broşu ise Emine Erdoğan'a takdim ettik," dedi.

Özdemir, Yalova için bu gelişmelerin gurur kaynağı olduğunu, gelecekte el yapımı ipek kağıdının eğitim programlarına dahil edilerek daha da geliştireceklerine inandıklarını belirtti.

Sergi, 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının unutulmaya yüz tutmuş ipek koza işlemeciliğinin yaygınlaştırılması...

Kültür ve Turizm Bakanlığının unutulmaya yüz tutmuş ipek koza işlemeciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla desteklediği kursa katılan kadınların ürettiği ürünler sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Meral Evcin Özdemir'in verdiği kursa katılan 11 kursiyerin sergisi, Yalova Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde açıldı. Programda, protokol ve davetliler birbirinden özel ipek koza işlemeli ürünleri inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının unutulmaya yüz tutmuş ipek koza işlemeciliğinin yaygınlaştırılması...

Kültür ve Turizm Bakanlığının unutulmaya yüz tutmuş ipek koza işlemeciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla desteklediği kursa katılan kadınların ürettiği ürünler sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Meral Evcin Özdemir'in verdiği kursa katılan 11 kursiyerin sergisi, Yalova Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde açıldı. Programda, protokol ve davetliler birbirinden özel ipek koza işlemeli ürünleri inceledi.

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