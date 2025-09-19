Yalova'da Sportif Balıkçılık Festivali: 6 Bin Kişiye Orkinoslu Balık Ekmek

Yalova'daki Doğa Sporları ve Sportif Balıkçılık Festivali'nde, Selçuk Koşar Ege'den avladığı orkinosları vatandaşlara ikram etti; 6 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:02
Selçuk Koşar Ege'den avladığı orkinosları Çiftlikköy sahilinde vatandaşlara ikram etti

Yalova'da bu yıl ikincisi düzenlenen Doğa Sporları ve Sportif Balıkçılık Festivali, Çiftlikköy sahilinde gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Festival kapsamında sportif balıkçı Selçuk Koşar, Ege Denizi'nde avladığı orkinoslardan elde edilen balık ekmekleri vatandaşlara ikram ederek festivale renk kattı. Koşar'ın katkılarıyla 6 bin civarında kişiye balık ekmek dağıtıldı.

Yalova Valisi Hülya Kaya, Koşar ile festivale destek verenlere plaket ve belgeler verdi; ardından protokol üyeleriyle birlikte ikram edilen balıkları tattı.

Selçuk Koşar, gazetecilere yaptığı açıklamada tüm vatandaşları festivale davet etti. Koşar, orkinosları sportif balıkçılık kapsamında avladığını belirterek, "Buradaki amacımız çocuklara denizi, balığı ve deniz ürünlerini sevdirmek. Şu ana kadar 6 bin civarında balık ekmek ikram ettik. Halen balığımız da var. İlerleyen yıllarda biraz daha büyütebiliriz. Çok fazla talep var çocuklardan. İmkanımız olduğu sürece her sene bunu yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Bir gazetecinin "Karşılaştığı en ilginç balık hangisiydi?" sorusuna Koşar, "Bazı balıklarda GPS cihazı var. Yakaladığım bir balıkta çıktı. Bu balık Amerika'dan gelmişti. Çok değerli balıklar. Bu yüzden takip ediliyor. Göç yolları çok uzun. Amerika'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Amerika'ya gidiyor. O yüzden dünyanın en değerli balığı." şeklinde yanıt verdi.

