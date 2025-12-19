Yapay Zeka Yüreğir’i 'En Yaşanılmayacak İlçe' Seçti: Tepkiler Büyüyor

Yapay Zeka Yüreğir’i "Türkiye’nin en yaşanılmayacak ilçesi" Seçti, Tepkiler Arttı

Yapay zekanın Adana'nın Yüreğir ilçesini "Türkiye’nin en yaşanılmayacak ilçesi" ilan etmesi, hem ilçedeki vatandaşların hem de yöneticilerin sert tepkisine yol açtı. Daha önce 19 Mayıs Mahallesi'ni "Türkiye’nin en tehlikeli mahallesi" olarak belirleyen sistemin yeni değerlendirmesi gündemi hareketlendirdi.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı'dan tepki

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yapay zekanın kararıyla ilgili şu sözleri kaydetti:

"Chat GPT Yüreğir’e takmış durumda. Yüreğir Adana’nın kalbi. Adana, Yüreğir ile şekillenir, Yüreğir’in hiçbir sokağı güvensiz değil. Bir ilçeyi güvensiz, yaşanmaz ilan ederseniz o ilçede konut fiyatları, kira fiyatları düşer. O ilçenin lokantalarından, kafelerinden alışveriş yapmazlar. Buradan Chat GPT yöneticilerine sesleniyorum. Sizin Yüreğir ile sorununuz nedir? Gelsinler, bir tek koruma olmadan günün herhangi bir saatinde Yüreğir’in istediği sokağında, caddesinde gezip alışveriş yapalım. Yüreğir’de dayanışmayı, misafirperverliği görecekler. Yapay zekaya ne verirsen onu alırsın"

Vatandaşlardan tepkiler

İlçede yaşayanlar da sonuçlara itiraz etti. Mert Yılmaz tepkisini, "Bence çok saçma bir şey söylemişler. Burası benim doğup büyüdüğüm bir mahalledir. İnsanın içinde olmadığı sürece hiçbir şey yapmaz. Ben sigara dahi kullanmıyorum. Gelip görmeden yorum yapmasınlar, gelsinler Yüreğir’i görsünler, mahalleleri görsünler" sözleriyle dile getirdi.

Ahmet Yüksel ise, "Kötü insan her yerde vardır ancak buralarda hiçbir sıkıntı yok. Yasalar gerçek anlamda caydırıcı olsa bugün bu kadar olay olmaz. Yapay zeka saçmaladı. Toplumun bir kesimini genele mal etmek yanlıştır" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs ve Başak mahallelerinde oturan gençler de duruma tepki göstererek, "Allah’tan başkasına güvenmeyiz. Yapay zeka falan bilmeyiz, yapay zekaya inanan her şeye inanır. Gelip mahallelimizi görün" dedi.

Yüreğir'deki tepkiler, yapay zekanın değerlendirmelerinin yerel algı ve ekonomik etkilerini tartışmaya açtı; hem esnaf hem de yöneticiler, ilçenin itibarına zarar verebilecek değerlendirmelere karşı uyarıda bulunuyor.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ