Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

Yapı Kredi'den Özel Fatura Desteği!

Yapı Kredi Bankası, 9 gün önce başlattığı fatura desteği kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor. 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, bankanın yeni müşterilerine özel olarak sunulmakta.

Kampanya Detayları

Yeni Yapı Kredi müşterileri, cep telefonu faturalarını 6 ay boyunca bankadan hediye olarak alma fırsatına sahip. Bunun için Yapı Kredi Mobil’e üye olup, kredi kartı başvurusu yaparak onay almanız gerekiyor. Ardından fatura talimatınızı 28 Şubat 2025’e kadar vermeniz şart.

Nasıl Yararlanılır?

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, yeni açtıkları kredi kartı ile belirlenen tarihler arasında en az bir kez otomatik ödeme yapmaları gerekmekte. Kampanya kapsamında, aylık maksimum 300 TL tutarındaki fatura tutarları karşılanacak ve bu tutarın 300 TL’lik kısmı yeni kredi kartınıza indirim olarak yüklenecek.

Ayrıca, fatura talimatının sürekli aktif olması da zorunlu. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında başvuru yapma süresi bulunmaktadır.