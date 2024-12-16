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Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

Yapı Kredi, eğitim çalışanlarına 79.900 TL'lik promosyon teklifi ile rekor kırdı. Promosyon ihalelerinde en yüksek ödeme kazanıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:57
Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

Yapı Kredi, Promosyonu 79.900 TL’ye Yükseltti!

Ödemelerle ilgili son dakika gelişmeleri, çalışma hayatındaki ve emeklilik sürecindeki herkesin dikkatini çekiyor. Vatandaşlar, bankaların sunmuş olduğu promosyon tekliflerini araştırırken, Yapı Kredi Bankası eğitim çalışanları için yaptığı yüksek ödeme ile öne çıktı.

Karadeniz Ereğli'de Eğitim Çalışanlarına Müjde

Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik 13 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen promosyon ihalesinin sonuçlarını duyurdu. Yapı Kredi Bankası'nın sunduğu 79.900 TL'lik teklif, diğer bankaları geride bırakarak birinci oldu. Bu teklif, İhale Komisyonu tarafından onaylanarak, eğitim çalışanlarının beğenisine sunuldu.

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

Şeffaf İhale Süreci

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, gerçekleştirilen ihalenin şeffaf bir ortamda yapıldığını belirtti. Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “İhale, 13 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayıp 16.10'da sona ermiştir. Süreç boyunca şeffaflık ilkesine titizlikle uyulmuştur. Bankalar arasında yaşanan yoğun rekabet sonucunda, Yapı Kredi Bankası, saat 16.06'da sunduğu 79.900 TL’lik teklif ile en yüksek teklifi vermiştir.”

Bu anlaşma ile eğitim çalışanları, bankanın sunduğu yüksek promosyon miktarının yanı sıra kaliteli bankacılık hizmetlerinden de yararlanacaklar.

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