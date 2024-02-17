Yargı paketi mecliste: İşte görüşüleceği tarih ve paket içeriği

8. YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK: İŞTE ÖNE ÇIKAN MADDELER

Yargı Paketi, yargı reformunun bir parçası olarak hazırlandı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan paket, dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Paket, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve adalet duygusunu güçlendirmek için birçok yeni düzenleme içeriyor. Paketin en çok merak edilen maddeleri ise infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik, temyiz süreleri, kadınlara soyadı kullanma hakkı gibi konular. Paketin içinde emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması da yer alıyor. 8. Yargı Paketi, 20 Şubat’ta TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak. Komisyon çalışmalarının ardından paket, Meclis Genel Kurulu’na sunulacak.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 8. Yargı Paketi’nin komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlanacağını açıkladı.

Yüksel, yaptığı açıklamada, 8. Yargı Paketi’nin, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Yüksel, şöyle konuştu:





“TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı olarak komisyon üyelerimizle 20 Şubat Salı günü toplanarak yargı paketini görüşeceğiz. 8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır.”

YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Yargı Paketi, birçok kanun ve KHK’de değişiklik yapmayı amaçlıyor. Paketin öne çıkan maddeleri şöyle:

İnfaz düzenlemesi: Paket, infaz düzenlemesine ilişkin yeni bir formül getiriyor. Buna göre, iki yıl veya daha az süreli hapis cezası alan kişilerin cezalarının yarısı, iki yıldan fazla süreli hapis cezası alan kişilerin ise cezalarının dörtte üçü koşullu salıverilme süresi olacak. Bu sürelerin sonunda denetimli serbestlik uygulanacak. Denetimli serbestlik süresi ise ceza süresinin yüzde 25’i olacak. Ancak bu süre üç yılı geçmeyecek. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Denetimli serbestlik: Paket, denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin de yeni bir düzenleme getiriyor. Buna göre, denetimli serbestlik süresi, ceza süresinin yüzde 25’i olacak. Ancak bu süre üç yılı geçmeyecek. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Temyiz süreleri: Paket, temyiz sürelerini de standartlaştırıyor. Buna göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmasına yönelik süre, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta olacak. Temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacak. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kadınlara soyadı kullanma hakkı: Paket, kadınlara soyadı kullanma hakkı tanıyor. Buna göre, evlenen kadın, evlilik sırasında veya sonradan, kocasının soyadının yanına kendi soyadını da ekleyebilecek. Boşanan kadın, kocasının soyadını kullanmaya devam edebilecek veya kendi soyadını alabilecek. Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılı