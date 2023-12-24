Yarın sabah BİM'e kuyruk olacak! Ucuz tencere setini görenler pusuda bekliyor!

BİM mağazaları, her Salı ve Cuma günlerinde müşterilerine özel indirimler sunmaya devam ediyor. 19-22 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni aktüel ürün katalogları, alışveriş yapmak isteyenleri cazip fiyatlarla karşılıyor.

Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak bazı önemli ürünler şu şekilde sıralanıyor.

2 adet fitilli yastık kılıfı 199 Türk Lirası

Baskılı Soft Tv Battaniyesi 229 Türk Lirası

Berlin markasının düdüklü tencere seti, kaliteli ve hızlı pişirme deneyimi için sadece 599 Türk Lirası.

Benante markasının şık çerezlik seti, 139 Türk Lirası'ndan satışa sunulacak.

Cook Love markasının muffin kek kalıbı, sadece 109 Türk Lirası.

Çift kişilik fitilli yorgan, kaliteli ve sıcak bir uyku için 899 Türk Lirası.

Braun Multiquick Blender Set MQ7025X, 2.049 Türk Lirası.

Kahve tutkunları için Braun Cafehouse Pure Aroma KF560/1 Filtre Kahve Makinesi, 1.799 Türk Lirası.

Ankastre set arayışındaysanız, Kumtel Cam Ankastre Set sadece bu hafta satışta olacak.





























Ayrıca, bu haftaki özel fiyatlar arasında Ülker Çokokrem 650 g 62.50 Türk Lirası, Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L 42,50 Türk Lirası, Uno Pasta Keki Kakaolu & Sade 320 g 44,50 Türk Lirası gibi ürünler de yer alıyor.

Fırsatları değerlendirmek ve avantajlı alışveriş yapmak için Salı ve Cuma günlerini takipte kalın!