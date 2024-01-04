Yengeç burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler

Yengeç Burcu Mitolojisi

Su + Öncü (22 Haziran – 22 Temmuz)

Tanımlayan söz: Duygularımın peşinden gidiyorum.

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Koruma ve hassasiyet, besleme ve büyütme, duygusal derinlik, annelik gücü, fedakârlık, sezgiler, başkalarının gereksinimlerine duyarlılık.

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Duygusal konularda saplantılar, huzursuzluk, değişken ve endişeli, gereksiz korkular, boğucu ve aşırı koruyucu.

Yönetici gezegeni: Ay, bu burcun gecenin ışığı olarak yöneticisidir.

Elementi: Su

Niteliği: Öncü

Mitolojisi: Bu burcun sembolü zaman içinde farklı formlar almıştır. Babil uygarlığı onu MÖ 4000-2000 yılları arasında kaplumbağa olarak betimlemiştir. Eski Keldeler bu burcu insanlığın kapısı olarak adlandırmışlardır. Yunan ve Roma mitolojisinde Yengeç, Hera tarafından gökyüzüne yükseltilmiştir. Herkül’ün 12 işinin ikincisinde deniz yaratığı Hydra’yı zincirlemesi gerekmektedir. Bu mücadele esnasında Yengeç, Herkül’ün ayağını ısırmıştır. Hera da onu gökyüzüne bir yıldız kümesi olarak yerleştirmiştir.

Vücutta karşı geldiği bölge: Göğüsler, yemek borusu ve mide

Rengi: gümüşi gri, mavi tonları

Metali: Gümüş

Taşı: İnci