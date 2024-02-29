Yengeç ve Yükselen Yengeç burçları, Rüyalarınız işaret olabilir! İşte Yengeç burcu için öneriler

Yengeç ve Yükselen burcu Yengeçler için öneriler ve anahtar bilgiler

Mine Ölmez: Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler ve tüm yengeç burcu olanlara bir tavsiye ve anahtar bilgi vermek istiyorum. Eğer son zamanlarda "Çok Derdim Var, canım çok sıkkın, işlerim akmıyor, yolunda gitmiyor" diyorsanız, sizin anahtarınız kesinlikle dua ve manevi çalışmalara yoğunlaşmak olmalı. Çünkü 9. Ev, çok ilahi bir evdir. Gerçekten içtenlikle dua edin ve isteklerinizin nasıl gerçekleştiğine siz bile hayrete düşeceksiniz. Bu ara birçok açılmayan işinizin, birçok tıkanan işinizin kendi içinize doğru bir yolculuk yaptığınızda açıldığını göreceksiniz.

Rüyalar ve İşaretler

Aslında bir söz var: "Kilit de sensin, anahtar da, kapatan da sensin, açan da." Şimdi böyle bir yolculuk yapın, kendinize doğru. Bu aralar rüyalarınız size çok rehber olabilir. Rüyalarla ilgili çok enteresan şeyler yaşayabilirsiniz, işaretler alabilirsiniz. Önünüze bir şeyler çıkabilir, mesela çok beklediğiniz, çok dua ettiğiniz, çok ümit ettiğiniz şeyler bugünlerde gerçekleşebilir.

Uluslararası İşler ve Seyahat Planları

Eğer bir uluslararası işiniz varsa, bir pasaport işiniz, vize işiniz, uzağa gitme planınız varsa veya yabancı ülkelerle bağlantılı bir işiniz varsa, bu konulardan çok verim alabilirsiniz. Pasaport, vize işlemleri veya vatandaşlık işlemleriniz varsa, hangi milletten olursanız olun, bu konularda kolaylıklar görebilirsiniz. Yalnız resmi bilgi ve belge akışınızda dikkatli olun, hata yapmamaya çalışın. Hukuki konularda beklediğiniz bir şey varsa, bu sonuçlanabilir. Seyahat planlarınız olabilir, Mart boyunca bol bol gezebilirsiniz. Hatta Mart'ın en çok gezeni siz olabilirsiniz. Kesinlikle bol bol gezeceğiniz bir Mart ayı olabilir.

Aşk, Çocuklar ve Başarılar

Eğer romantik bir atmosfer yakalamak istiyorsanız, bugün ve yarın günlerini çok iyi değerlendirin. Bugünlerde gerçekten kendinize, öz bakımınıza, öz değerinize odaklanın ve gerçekten sevdiğiniz işleri yapmaya çalışın. Çocuklarınıza zaman ayırın, varsa eşinize zaman ayırın. Çocuk yapmak istiyorsanız, bu iki günü çok iyi değerlendirin. Eğer çocuk istemiyorsanız da çok dikkat edin. Bu arada gerçekten hamilelik, bebek haberleri alabilirler, çocuklarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Ve gerçekten aşkta da, işte de, manevi konularda da çok güzel başarılar elde edebilecekleri bir süreçten geçiyorlar. Parayla ilgili konular hala biraz dikkat gerektiriyor, hala çok harcamaları var ama ilahi yardım, ilahi destek de onlarla beraber. Bunu da söylemek istiyorum, yengeçler 29 Şubat, 1 Mart günlerini lütfen değerlendirin, enerjinizi çok yüksek tutun.