Yengeç ve Yükselen Yengeçler, Mart ayında sizi neler bekliyor? İşte Yengeçler için Mart ayı rehberi

Yengeç Burcu ve Yükseleni Yengeç Olanlar için Mart Ayı Yorumu

Astrolog Ayşe Aslan: Mart ayı yorumlarına hoş geldiniz. Özellikle 10 Mart'ta, 20 derece balık burcundaki yeni ay, yengeç burcu ve yükseleni yengeç olanları oldukça etkileyecek. Su grubundan olan yengeç burcu, yeni ayın su elementinden ayrılmasıyla güçlü bir etki alacak. Bu durum, özellikle yükselen dereceniz ya da birinci evde yengeçte bulunan gezegenleriniz 20 derece civarındaysa, sizin için büyük bir etkiye neden olabilir.

Balık Burcu ve Dokuzuncu Ev

Balık burcu, yengeç burcunun dokuzuncu evine denk gelir. Bu durum, özellikle akademik konular, yurt dışı bağlantılı işler ve uzak seyahatlerle ilgili güzel planların ortaya çıkmasına neden olabilir. Uzun süredir hayalini kurduğunuz bir şey, belki yurt dışında bir doktora yapmak, belki yurt dışında bir işe sahip olmak, belki de uzak bir yere taşınmak gibi bir durum gerçekleşebilir. Bu süreçte, belki de uzun süredir beklediğiniz vizeler çıkabilir veya pasaport problemleriniz çözülebilir.

Sosyal Medya ve Kariyer

Eğer sosyal medya üzerinden çalışıyorsanız, bu dönemde oldukça güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Sanki orada bir ışığınız parlıyor ve itibar kazanıyorsunuz. Kısacası, dokuzuncu ev konularıyla ilgili inanılmaz derecede güçlü bir enerji yaratacak.

Mahkeme ve Hukuki Konular

Mahkeme ve hukuki konular da gündeme gelebilir. Emin olduğunuz bir konuda dava açmış olabilirsiniz ve bu davanın sonuçlanması, belki de yüklü bir tazminat almanızı sağlayabilir. Bunun dışında, belki kısa bir eğitim yolculuğuna çıktınız, belki bir dil kursuna katıldınız ve bu durumlar sınavlara hızlı bir şekilde hazırlanmanızı gerektirebilir.

25 Mart'taki Ay Tutulması

25 Mart'ta, terazi burcundaki ay tutulması yaşanacak. Bu tutulma, dördüncü evde gerçekleşecek. Belki de yurt dışında bir kariyer yapmak istiyoruz, ama sanki bir ailemiz var ve onlar bizi aşağı çekmek istiyor. "Oraya nasıl gideceksin, tek başına nasıl kalacaksın, kim olacak yanında?" gibi sorularla bizi desteklemek yerine, yanlarında oturup onlara destek olmamızı isteyen bir aile var gibi hissedebiliriz.

Özetle, hayallerimizin peşinden gitmeye çalışırken, sanki evdeki insanlar bizi durdurmak istiyor. "Gitme, biz yalnız kalırız, bizim sana ihtiyacımız var" gibi bir hissiyatla bizi kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. Bazen onlara kıyamıyoruz ve enerjisel olarak birlik ve beraberlik enerjisinde olmak istiyoruz. Ancak, sürekli bu şekilde onları idare etmeye çalıştığımızda, hayatta ilerleyemediğimizi fark ediyoruz ve bireyselleşme doğru bir seçenek gibi görünüyor.