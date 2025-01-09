Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Lufthansa'dan 2025 İçin Büyük İstihdam Duyurusu

2025 yılına girmemizle beraber kurumlar ve şirketler, ihtiyaç duydukları personel alımları ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, havayolları sektörü için önemli bir gelişme yaşandı.

Alman hava yolu devi Lufthansa Grubu, 2025 yılı için toplamda 4.200 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Lufthansa Grubu'na bağlı Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines gibi prestijli markalar da bu büyük istihdam seferberliğinden faydalanacak.

Bölümler ve Kontenjanlar

Lufthansa Grubu, farklı uzmanlık alanlarında yetenekli profesyonelleri ekibine katmayı hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre, alım yapılacak bölümler ve kontenjanlar da belli oldu:

Teknisyen alımı için 1300 kişilik dev bir kontenjan

alımı için 1300 kişilik dev bir kontenjan Uçuş görevlisi pozisyonları için 2000 kişilik kontenjan

pozisyonları için 2000 kişilik kontenjan Pilotlar için ise 800 kişilik önemli bir kontenjan ayrılmıştır.

Şirket, Almanya’daki operasyonlarını güçlendirmeyi planlarken, en büyük alım kadrosunun burada kurulacağının altını çizdi.

Lufthansa Grubu, dünya genelinde 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve 100 binden fazla çalışanı bulunan dev bir havayolu şirketi olarak öne çıkıyor.