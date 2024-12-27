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Yeni Yıl ile Sokakta Sigara İçmek Yasaklanıyor

Milano, yeni yasa ile sokaklarda sigara içmeyi yasaklayarak halk sağlığını koruyacak. Cezalar 40 ile 240 euro arasında değişecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:00
Yeni Yıl ile Sokakta Sigara İçmek Yasaklanıyor

Milano'da Radikal Sigara Yasağı Uygulaması

Yeni yıl itibarıyla Milano, kamu alanlarında sigara içmeyi yasaklayarak önemli bir adım atıyor. 2025 yılına kadar sürecek olan bu yasak, şehir yönetiminin hava kalitesini iyileştirmek ve halk sağlığını koruma amacıyla aldığı bir dizi tedbirin parçası olarak değerlendiriliyor.

2021'de alınan kararlarla birlikte, sigara yasağı kapsamının genişletileceği belirtilirken, artık bu yasak şehirdeki tüm sokakları ve kamusal açık alanları kapsayacak. Önceden sadece parklar, oyun alanları, mezarlıklar, stadyumlar ve otobüs durakları gibi alanlarda uygulanan yasak, şimdi tüm sokaklarda geçerli olacak.

Yeni Yıl ile Sokakta Sigara İçmek Yasaklanıyor

Yasaya Uymayanlara Cezalar Gelecek

Yeni düzenleme ile birlikte, restoran ve barların açık hava oturma alanlarında dahi sigara içmek yasaklandı. Sigara içmek isteyenlerin, başka insanlarlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan izole alanlarda içmelerine izin verilecek. Yasayı ihlal edenler, durumlarına göre 40 ila 240 euro arasında para cezasıyla karşılaşabilecek.

Milano’nun bu çarpıcı kararı, şehirde sigara karşıtı politikaların daha da güçlenmesine yönelik bir adım olarak görülüyor ve halk sağlığına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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