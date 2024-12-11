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Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere yönelik ücretsiz toplu taşıma desteği Resmi Gazete'de yayımlandı ve %50 oranında artırıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:10
Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

Engelli ve Yaşlılar İçin Büyük Destek!

Ülkemizde engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimizin hak sahibi olduğu çok sayıda destek bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bu desteklerin yeni yılı karşılamaya hazırlık olarak artırılmasıyla ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

Yılbaşı öncesi yapılan bu düzenlemeyle, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine sağlanan aylık gelir desteği önemli bir ölçüde yükseltildi.

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Söz konusu desteklerin artırılmasına dair detayların bulunduğu "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme sayesinde, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına erişimi kolaylaşırken, özel firmaların da bu süreçten olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor.

Yeni Destek Tutarları Açıklandı

Yeni yönetmelik çerçevesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için aylık destek ödemesi 3.375 liradan 4.658 liraya çıkarıldı. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde bu destek miktarı 4.500 liradan 6.210 liraya yükseltilirken, diğer büyükşehirlerde 3.375 liralık destek 4.658 liraya, büyükşehir olmayan illerde ise 2.700 liralık destek 3.726 liraya çıkarıldı.

Kaynak: 8sutun.com

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