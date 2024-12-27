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Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Ziraat Bankası, 11-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 750 TL'ye kadar geri ödeme sunan yeni yıl kampanyası ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:42
Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Yeni Yılda Alışverişlerinizi Avantajlı Hale Getirin!

Yılbaşı heyecanı hızla devam ederken, Ziraat Bankası, yeni yıl alışverişlerinizde yanınızda. Hayat pahalılığı karşısında bankalar tarafından sunulan kampanyalar, alışverişlerinizi daha kolay hale getiriyor. Özellikle gençler için hazırlanan 750 TL geri ödeme kampanyası, birçok alanda geçerliliği ile dikkat çekiyor.

Kampanya Detayları

11-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile 1.000 TL ve üzerindeki alışverişlerinizde 150 TL Bankkart Lira kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz. Böylece toplamda 750 TL'ye kadar geri ödeme elde ederek yeni yıl alışverişlerinizi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Bankkart Genç kart sahipleri, Bankkart anlaşmalı giyim, ayakkabı, kozmetik ve ev tekstili işyerlerinde yapacakları 1.000 TL ve üzerindeki tek seferlik alışverişlerde 150 TL Bankkart Lira kazanacaklar. Toplamda ise, 5 alışveriş ile 750 TL'ye kadar kazanç sağlama imkanı sunuluyor.

Kayıt ve Katılım

Kampanyaya dahil olmak için kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden kayıt olabileceğiniz gibi, cep telefonunuzdan "YENIYILGENC" mesajını 4757’ye SMS göndererek de kaydolabilirsiniz.

Bu muhteşem fırsatı kaçırmayın ve yeni yıl alışverişlerinizi daha avantajlı hale getirin!

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