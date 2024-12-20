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Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Yeni yıl öncesi bankalar 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Detaylar burada!

Yayın Tarihi: 20.12.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 21:05
Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor


Bankaların yeni yıl öncesinde müşterilerine sunduğu 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatları, borç kapatma ve ihtiyaçları karşılama konusunda büyük bir avantaj oluşturuyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte yeni müşteri çekmek için harekete geçen bankalar, kredi limitlerini yükseltme kararı aldı.

Faizsiz Kredi Üst Limiti 75.000 TL

Önceki aylarda 50.000 TL olarak sınırlı olan faizsiz kredi imkanı, şimdi 75.000 TL’ye yükseldi. Bu durum, borçlarına çözüm arayan ve finansman ihtiyacı olanlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Mobil Bankacılık İle Kolay Başvuru

Bankalar, dijitalleşme sürecine katkıda bulunmak adına mobil uygulamaları üzerinden yapılan başvurulara özel kampanyalar sunuyor. Bu sayede, faizsiz kredi desteklerine erişim daha da kolaylaşıyor.

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Faizsiz Kredi Sunan Bankalar

Aralık ayı boyunca faizsiz kredi imkanı sunan bankalar ve sağladıkları fırsatlar şu şekildedir:

  • Enpara: Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı.
  • ON Dijital Bankacılık: Yeni müşterileri için %0 faizli 3 ay vadeli 15.000 TL ihtiyaç kredisi.
  • Albaraka Türk: 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 15.000 TL finansman imkanı.
  • Denizbank: 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL'ye kadar olan nakit krediler.
  • Türkiye İş Bankası: İşCep uygulaması üzerinden 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans.
  • Garanti BBVA: 6 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli taksitli nakit avans imkanı.
  • Akbank: Yeni müşterilere 6 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar kredi fırsatı ve 50.000 TL toplam avans imkanı.
  • QNB Finansbank: %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı.
  • TEB Bankası: %0 faizli 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans.

Bu fırsatlardan yararlanarak finansal yükümlülüklerinizi hafifletebilir, ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz.

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