Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Turgutlu Belediyesi, Belediye-İş Sendikası ile 2024 yılı başında imzalanan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde çalışanlarına yönelik önemli bir adım attı. Personel A.Ş. bünyesinde istihdam edilen belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Yapılan zam, 2024 yılı itibarıyla belediyenin Personel A.Ş. bünyesinde çalışan tüm personeli kapsıyor.

Yapılan zamla birlikte, Personel A.Ş. bünyesindeki çalışanların maaşlarına yansıtılacak olan en düşük ücret 25 bin 411 TL olarak belirlendi. Bu artış, yan haklar da dahil edilerek hesaplandı ve belediye çalışanlarının maaşlarının asgari ücretin 8 bin 409 TL üzerine çıkmasını sağladı. Belediye yetkilileri, bu zam oranının sadece maaşları değil, aynı zamanda çalışanların sosyal haklarını da olumlu etkileyeceğini ifade etti.