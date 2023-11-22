Yufkasız börek yapmak mümkün! İşte yufkasız düşman çatlatacak tava böreği tarifi

Ev yapımı lezzetli mi lezzetli yufkasız tava böreği yapmaya hazır olun! Hem lezzetli hem ekonomik hem de pratik yufkasız tava böreği tarifi ile düşmanlarınız kesinlikle çatlayacak. Kahvaltılarınızın vazgeçilmesi hatta her kahvaltının kurtarıcısı olacak yufkasız tava böreğinin 10 dakikada hazırlamak mümkün.

YUFKASIZ TAVA BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

3 tane yumurta

1 tane patates

1 tane kırmızı biber

1 tane yeşil biber

Çeyrek demet maydonoz

1 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt

1 kase beyaz peynir

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ölçüsünde un

1 çay kaşığı ölçüsünde tuz

Yarım çay kaşığı ölçüsünde karabiber

4-5 dilim kaşar peyniri

Pişirmek için ise 4-5 yemek kaşığı ölçüsünde sıvı yağ





YUFKASIZ TAVA BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI