Yufkasız börek yapmak mümkün! İşte yufkasız düşman çatlatacak tava böreği tarifi
Lezzetli, pratik ve ekonomik bir tarif yapmaya hazır olun! Yufkasız tava böreğimizle sizlerleyiz. Kahvaltılarınızda lezzetli mi lezzetli yufkasız börek tarifi sizlerle. Bu tarifi bir kere denedikten sonra kahvaltılarınızın kahramanı olacak.
Ev yapımı lezzetli mi lezzetli yufkasız tava böreği yapmaya hazır olun! Hem lezzetli hem ekonomik hem de pratik yufkasız tava böreği tarifi ile düşmanlarınız kesinlikle çatlayacak. Kahvaltılarınızın vazgeçilmesi hatta her kahvaltının kurtarıcısı olacak yufkasız tava böreğinin 10 dakikada hazırlamak mümkün.
YUFKASIZ TAVA BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ
- 3 tane yumurta
- 1 tane patates
- 1 tane kırmızı biber
- 1 tane yeşil biber
- Çeyrek demet maydonoz
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt
- 1 kase beyaz peynir
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı ölçüsünde un
- 1 çay kaşığı ölçüsünde tuz
- Yarım çay kaşığı ölçüsünde karabiber
- 4-5 dilim kaşar peyniri
- Pişirmek için ise 4-5 yemek kaşığı ölçüsünde sıvı yağ
YUFKASIZ TAVA BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI
- Yufkası tava böreğimizi yapmak için ilk etapta patateslerinizin kabuklarını soyarak güzelce rendeleyim. Hemen ardından elimizde suyunu sıkarak bir köşeye alalım.
- Mayısdanozumuzu bıçak yardımıyla ince ince kıyalım.
- Karıştırma kabının içersinde yoğurdu, yumurtaları, unu, tuzu, kabartma tuzunu ve karabiberi alarak tel çırpıcının yardımı ile iyice çırpalım.
- Üzerine ise beyaz peynir, yeşil biber, doğranmış kırmızı biber, patates ve maydonozu alarak güzelce karıştıralım.
- Pişirmek için tavamıza sıvı yağımızı alalım. Üzerine ise harcımızın yarısını boşaltarak düzeltelim. Kaşar peyniri dilimlerini harcın üzerine yerleştirerek kalan harcı da boşaltarak düzeltelim.
- Tavanın kapağını kapatarak böreğimizi pişirmeye bırakalım. Ara ara spatula yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
- Alt tarafı güzelce kızardığımız zaman düz bir tabak yardımıyla ters çevirelim ve diğer yüzünde pişirerek servis edelim. Herkese afiyet olsun!