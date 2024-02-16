Yüksek Atlama Yapan Çocuk Resminde 3 Farkı 12 Saniyede Bulanlar Dahi! Sen de Kendini Test Et!

Yüksek Atlama Yapan Çocuk Resminde Gizlenmiş 3 Fark! 12 Saniyede Bulanların IQ’su 140 ve Üzeri!

İki görüntü arasındaki farklılıklar, bir nesnenin konumu, boyutu, öğenin rengi veya diğer ince ayrıntılardaki farklılıkları içerebilir.

Bu tür farkı bulma mücadelesine düzenli olarak katılmak, konsantrasyon ve gözlem becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Gözlem yeteneğinizin ne kadar iyi olduğunu biliyor musunuz?

Şimdi öğrenin!

Farkları bulma oyunu: 12 saniyede 3 farkı bulun

Yukarıdaki resim, bir çocuğun atlayış yaptığını görebileceğiniz iki özdeş resmi temsil etmektedir.

Görseller hemen hemen aynı olsa da aralarında üç fark bulunmaktadır.

Okuyucular için zorluk, resimler arasındaki üç farkı tespit etmektir. Hepsini 12 saniyede bulabilir misin?

İki resme yakından bakın, aralarındaki farkları fark edeceksiniz.

Zamanlayıcı şimdi başlıyor!





Bu zorluk, oyuncuların ayrıntıları algılama yeteneğini test eder. Farkı bulma oyununu başarıyla tamamlamak hafızanızı, görsel algınızı ve konsantre olma yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Şu ana kadar herhangi bir farklılık fark ettiniz mi? Saat dönüyor. Acele etmelisin.

3…

2…

Ve

1.

Zaman doldu.

Mücadeledeki tüm farklılıkları tespit edebildiniz mi?

İzin verilen süre içerisinde iki resim arasındaki farkları tespit edebilenleri tebrik ederiz. İki resim arasındaki tüm farkları göremeyenler için çözümü görmek için aşağı kaydırın.

Hala farklılıkları arayanlar için artık aramayı bırakıp aşağıdaki çözümlere göz atabilirsiniz.

12 saniyede 3 farkı tespit edin: çözüm

Resimler arasındaki üç fark şunlardır:



