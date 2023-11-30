Zencefil Shot Tarifi: Taze Zencefil, Limon ve Diğer Malzemelerle Yapılan Sağlık İksiri

Zencefil shot, sağlığınız için harika bir içecektir. Taze zencefil, limon ve diğer malzemelerle yapılır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Evde kolayca yapabilirsiniz. Zencefil shot’un faydaları nelerdir, nasıl yapılır öğrenmek için okuyun.

Zencefil Shot Tarifi: Taze Zencefil, Limon ve Diğer Malzemelerle Yapılan Sağlık İksiri
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Zencefil Shot’un Faydaları Nelerdir?

Zencefil shot, zencefil kökünün suyu ile yapılan bir sağlık içeceğidir. Zencefil shot’un faydaları nelerdir, nasıl yapılır sizin için araştırdık. İşte, zencefil shot’un faydaları nelerdir:

Zencefil Shot Tarifi: Taze Zencefil, Limon ve Diğer Malzemelerle Yapılan Sağlık İksiri

Zencefil Shot Nedir?

Zencefil shot, taze zencefilin suyu ile hazırlanan kuvvetli bir içecektir. İçine limon, portakal, zerdeçal, acı biber ve/veya manuka balı gibi farklı malzemeler eklenebilir. Zencefil shot, taze zencefil kökünü sıkarak veya rendeleyerek elde edilen suyu, limon veya portakal gibi meyve suları ile karıştırarak yapılabilir. Zencefil shot, hazır olarak satın alınabileceği gibi, meyve sıkacağı veya blender kullanarak evde de kolayca yapılabilir. Zencefil shot, zencefilin yoğun miktarlarda bulunması nedeniyle, oldukça acı ve baharatlı bir tada sahiptir. Bu yüzden, küçük porsiyonlarda ve birkaç yudumda içilmesi tavsiye edilir. Zencefil shot'ın yararları olduğu gibi zararları da olabilmektedir. Bu nedenle içmeden önce bir uzman'a danışmanız gerekmektedir.

Zencefil Shot Tarifi: Taze Zencefil, Limon ve Diğer Malzemelerle Yapılan Sağlık İksiri

Zencefil Shot Nasıl Yapılır?

Evde zencefil shot yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • 24 gram soyulmuş taze zencefil kökünü 1/4 su bardağı taze sıkılmış limon suyu ile bir kaba koyun.
  • Bender ile karıştırın.
  • Karışımı temiz tülbent veya ince bir süzgeçten geçirerek suyunu bir kaseye alın.
  • Her gün 30 ml zencefil suyu için ve kalanını buzdolabında hava almayan bir kapta saklayın.

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