Zeytini şişeye koyup içine bir adet ekleyin! Aylar geçse bile zeytin asla yumuşamayacak

Evde zeytin kurarken yapılması gerekenler önemli aşamada yer alırken beslenme alışkanlığı kazanmanın yolu olarak görülüyor. Hazır boyalı gidalara alternatif olarak sağlıklı besinler tercih edilirken evde zeytin kurmak son zamanlarda popüler hale geliyor.

Zeytinleri doğru kurmak kaliteli ve lezzetli sonuç almanız için önemli olurken bazı adımlara dikkat edilmesi Özellikle evde zeytin kurma sürecine başlarken alınan siyah ya da yeşil zeytinin taze ve sert olmasına dikkat edilir.





Zeytinleri hazırlarken ilk adım olarak büyük kabın içerisine alınarak yıkanır ve çürük, bozuk olanlar ayıklanır. Kaliteli ve sağlıklı bir kurma süreci için gerekli olurken zeytinler arasında yer alan yaprakların ayıklanması gerekir. Evde zeytin kurarken hazırlanan kavanoz ya da şişelerin içerisine zeytin konulduktan sonra 5 kg zeytine ise 1 çay bardağı kaya tuzunun eklenmesi gerekir.