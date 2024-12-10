DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,73 0,13%
ALTIN
2.993,97 -0,62%
BITCOIN
3.399.541,6 -1,04%

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

Ziraat Bankası'nın Süper Şube uygulamasıyla kredi kartı sahiplerine sunduğu bedava avantajlar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:02
Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

Ziraat Bankası'ndan Kredi Kartı Sahiplerine Özel Süper Şube Hizmetleri

Ziraat Bankası, dijital bankacılık alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Süper Şube uygulamasıyla müşterilerine bir dizi avantaj sunan banka, şubesiz bankacılık anlayışını hayata geçiriyor. Bu uygulama, bankacılık işlemlerinin dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Müşteri Memnuniyeti Öncelikli Hedef

Süper Şube, öncelikli olarak müşteri memnuniyetini hedef alarak yola çıkıyor. Bu sistemle birlikte kullanıcılar, bir çok avantajdan faydalanarak bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi, ATM'ler ve Müşteri İletişim Merkezi sayesinde 7/24 bankacılık hizmetlerine erişim sağlanıyor.

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

Süper Şube’nin Avantajları

Süper Şube müşterilerinin en önemli kazançlarından biri, kredi kartı ücretlerinin kesilmemesi. Ayrıca, kredi kartında yapılan işlemler için 4 taksite kadar ücretsiz taksitlendirme imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası hesapları arasında gerçekleştirilen para transferlerinde herhangi bir ücret alınmaması büyük bir avantaj olarak dikkat çekiyor.

EFT/FAST İşlemlerinde İndirim Fırsatı

İnternet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT ve FAST işlemlerinde %50 indirim uygulaması devreye girmiş durumda. Bunun yanında, Ziraat Bankası şubelerinden yapılan para çekme işlemlerinde de masraf alınmayacağı belirtiliyor. Kamu ATM'lerinde belirlenen limitler dahilinde para çekme ve yatırma işlemlerinde kesinti yapılmıyor.

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

Dijital Bankacılık ve Geleneksel Güvenilirlik

Süper Şube, dijital bankacılığın avantajlarını sunarken geleneksel bankacılığın güvenilirliğini de sağlıyor. Bu denge, dikkatleri üzerine çekerek, bankacılık alanında bir devrim niteliği taşıyor.

Kaynak: 8sutun.com

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda
2
150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu
3
Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!
4
Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!
5
Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!
6
Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler
7
17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı