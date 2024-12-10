Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

Ziraat Bankası'ndan Kredi Kartı Sahiplerine Özel Süper Şube Hizmetleri

Ziraat Bankası, dijital bankacılık alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Süper Şube uygulamasıyla müşterilerine bir dizi avantaj sunan banka, şubesiz bankacılık anlayışını hayata geçiriyor. Bu uygulama, bankacılık işlemlerinin dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Müşteri Memnuniyeti Öncelikli Hedef

Süper Şube, öncelikli olarak müşteri memnuniyetini hedef alarak yola çıkıyor. Bu sistemle birlikte kullanıcılar, bir çok avantajdan faydalanarak bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi, ATM'ler ve Müşteri İletişim Merkezi sayesinde 7/24 bankacılık hizmetlerine erişim sağlanıyor.

Süper Şube’nin Avantajları

Süper Şube müşterilerinin en önemli kazançlarından biri, kredi kartı ücretlerinin kesilmemesi. Ayrıca, kredi kartında yapılan işlemler için 4 taksite kadar ücretsiz taksitlendirme imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası hesapları arasında gerçekleştirilen para transferlerinde herhangi bir ücret alınmaması büyük bir avantaj olarak dikkat çekiyor.

EFT/FAST İşlemlerinde İndirim Fırsatı

İnternet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT ve FAST işlemlerinde %50 indirim uygulaması devreye girmiş durumda. Bunun yanında, Ziraat Bankası şubelerinden yapılan para çekme işlemlerinde de masraf alınmayacağı belirtiliyor. Kamu ATM'lerinde belirlenen limitler dahilinde para çekme ve yatırma işlemlerinde kesinti yapılmıyor.

Dijital Bankacılık ve Geleneksel Güvenilirlik

Süper Şube, dijital bankacılığın avantajlarını sunarken geleneksel bankacılığın güvenilirliğini de sağlıyor. Bu denge, dikkatleri üzerine çekerek, bankacılık alanında bir devrim niteliği taşıyor.

Kaynak: 8sutun.com