meteorolojik değerlendirme:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ve Bingöl Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Başlangıç: 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 05.00’ten bitiş: 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 06.00’a kadar sürecek yağışların aralıklı sağanak ve yağmur şeklinde olması; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebileceği belirtildi.

beklenen etkiler ve uyarılar:

Valilik açıklamasına göre, kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ihtimali bulunuyor. Yüksek kesimlerde beklenen kar ve tipi, görüş mesafesinde azalma ve yer yer ulaşımın güçleşmesine yol açabilir. Bu olumsuzluklar şehir merkezinde ve kırsal alanlarda farklı şiddetlerde hissedilebilir.

alınması gereken tedbirler:

Yetkililer vatandaşların özellikle eğimli ve su yataklarına yakın bölgelerde dikkatli olması, araç sürücülerinin hızlarını azaltması ve ani su yükselmelerine karşı tedbir alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yağış ve karın etkili olacağı saatlerde mümkünse seyahat planlarının ertelenmesi, acil durumlar için iletişim kanallarının açık tutulması öneriliyor.

Vatandaşlardan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ile Bingöl Valiliği'nden yapılacak yeni uyarı ve duyuruların takip edilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önemle rica olunur.

BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR