Germencik’te mevsimsel budama çalışmaları sürüyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ağaç ve bitkilerin doğal gelişimini korumak ve çevre düzenini iyileştirmek amacıyla mevsimsel budama çalışmalarına devam ediyor. Sahada yürütülen faaliyetler, hem görsel düzen hem de bitki sağlığı açısından planlı şekilde yürütülüyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ağaçların korunması, genç ağaçların form verilmesi ve bakımsız dalların temizlenmesi gibi işlemleri gerçekleştiriyor. Budama uygulamaları, bitkilerin doğal gelişimini destekleyecek şekilde düzenlenirken, cadde ve sokaklardaki görünümün iyileştirilmesine de katkı sağlanıyor.

hedefler ve sürdürülebilirlik:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışmaların ilçenin estetiğine katkı sunmayı ve daha düzenli, sağlıklı bir çevre oluşturmayı amaçladığını belirtti. Zencirci, ekiplerin sahadaki faaliyetlerine titizlikle devam edeceğini ve yeşil alanların korunmasına yönelik uygulamaların sürdürüleceğini vurguladı. Bu yaklaşım, hem yerel yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de bitkisel dokunun uzun vadeli sağlığını korumayı hedefliyor.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇE MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDE AĞAÇ VE BİTKİLERİN SAĞLIKLI GELİŞİMİNİ KORUMAK, ÇEVRE DÜZENİNİ İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA MEVSİMSEL BUDAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.