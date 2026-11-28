Aydın için meteorolojik uyarı

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da hava sıcaklıkları 29 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren belirgin şekilde düşecek. Bölge genelinde sıcaklıklarda 6 ila 8 derece azalma öngörülürken, il merkezinde termometrelerin 4 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Yetkililer, bu soğumanın özellikle iç kesimler ve yüksek rakımlı alanlarda hafif zirai don riski oluşturabileceğini vurguladı.

uyarının kapsamı ve süresi:

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan ortak uyarıda, riskin 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00'da başlayıp 4 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar süreceği bildirildi. Açıklamada üreticilerin olası ürün kayıplarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

üreticilere önerilen tedbirler:

Yetkililer, üreticilere güncel meteorolojik tahminleri ve erken uyarıları düzenli olarak takip etme çağrısı yaparken, muhtemel zirai dona karşı tedbirli olunmasını istiyor. Üreticiler; hassas dönemlerde örtü kullanımı, örtü altı veya seralarda sıcaklık takibi, erken uyarılara göre çalışma saatlerinin ayarlanması ve gerektiğinde yerel teknik destekle önlemlerin uygulanması gibi genel önlemleri değerlendirmeli.

Uyarı süresince özellikle iç kesimlerde ve yüksek rakımlı alanlarda gece ve sabah saatlerinde sıcaklık düşüşlerinin zarar verebileceği; bu nedenle üreticilerin yerel tarım müdürlükleri ile irtibatta kalarak, hasat ve koruma planlarını gözden geçirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

AYDIN’DA 29 KASIM’DAN İTİBAREN HAVA SICAKLIKLARININ 6 İLA 8 DERECE DÜŞMESİ BEKLENİRKEN, ÖZELLİKLE İÇ VE YÜKSEK RAKIMLI KESİMLERDE HAFİF ZİRAİ DON RİSKİ NEDENİYLE ÜRETİCİLERE TEDBİRLİ OLMALARI UYARISI YAPILDI.