Boğazda son müdahale: Ivyan tankerinin kıyıya sürüklenmesi demirle durdu

İstanbul Boğazı'ndan geçen Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan IVYAN isimli tanker, Kanlıca önlerinde beklenmedik bir şekilde kıyıya doğru sürüklendi. Geminin Bulgaristan’ın Varna Limanından aldığı yükle İtalya’nın Monopoli Limanına seyrettiği, henüz belirlenemeyen bir nedenle yön kontrolünü yitirdiği bildirildi.

Gemi kıyıya yaklaştı, yalılar tehlike altında kaldı:

Sürüklendiği sırada tanker, Kanlıca Vapur İskelesi ile kıyıdaki tarihi yalıların bulunduğu sahil şeridine tehlikeli derecede yaklaştı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, üzerlerine doğru gelen gemiyi meraklı gözlerle izlerken, tankerin karaya oturma veya kıyıdaki yapılara çarpma riski oluştu.

Mürettebatın müdahalesi ve görüntüler:

Mürettebatın kısa süreli müdahalesi sonucu geminin demir atmasıyla hareketi durduruldu ve olası bir faciadan dönüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntülerde tankerin kıyıya sürüklendiği, uzun uzun düdük çaldığı ve çevredeki izleyicilerin tepkileri görülüyor. Yetkililerden gelen ilk açıklamada ise olayın nedenine dair detaylı bilginin araştırıldığı belirtildi.

Gemi trafiğinin yoğun olduğu İstanbul Boğazı'nda benzer olayların önlenmesi için hızlı müdahalenin önemini gösteren bu olay, kıyı güvenliği ve gemi seyrüseferi uygulamalarının etkinliğine dair soruları gündeme taşıdı.

İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı