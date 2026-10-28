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Aliağa'da 103. yıl coşkusu çelenk töreniyle başladı

Aliağa’da 29 Ekim kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı; törenler ENKA Spor Salonu’nda sürecek, akşam kortej ve DJ performansı planlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aliağa'da 103. yıl coşkusu çelenk töreniyle başladı

Aliağa’da cumhuriyet bayramı törenleri başladı

Aliağa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Ali Güler anıta çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

çelenk töreni ve anma:

Törene ayrıca Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anma bölümünde törenin düzenli ve disiplinli bir atmosferde geçtiği, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandığı kaydedildi.

gün boyunca sürecek kutlama programı:

Kutlamaların ikinci günü olan 29 Ekim Perşembe saat 09.30'da Aliağa Kaymakamlığı’nda yapılacak tebrik kabulü ile başlayacak. Saat 10.30'da planlanan kutlama programı, hava şartları nedeniyle Aliağa Belediyesi Spor Salonu (ENKA)'nda gerçekleştirilecek.

Akşam programında ise Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenecek kortej, saat 19.00'da ENKA Spor Salonu önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Kortejin ardından saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı’nda DJ performansı düzenlenecek. Program, Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Zeybek Ekibi gösterisi ve DJ Arif Güven'in performansıyla devam edecek; kutlamalarda vatandaşlara çeşitli ikramlar da sunulacak.

Yerel idare ve güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikler, Aliağa’da Cumhuriyet’in kuruluşunun yıldönümünü bir arada, coşku ve saygı içinde anma amacı taşıyor.

ALİAĞA’DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

ALİAĞA’DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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