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Tekirdağ sağlık kadrosu güçleniyor: kasım kurasında 42 uzman hekim atanacak

Kasımda yapılacak 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla Tekirdağ’a 42 uzman hekim atanacak; atamalarla ilde sağlık hizmeti hızı ve kapasitesi artırılacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tekirdağ sağlık kadrosu güçleniyor: kasım kurasında 42 uzman hekim atanacak

valilikten atama duyurusu:

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında kente 42 uzman hekim atanacağını açıkladı. Kasım ayında gerçekleştirilecek kurayla yapılacak atamaların, kentteki sağlık hizmeti kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ağustos 2026 tarihinde yapılan 130. Devlet Hizmet Yükümlülüğü atamalarında Tekirdağ’a 248 hekim ve 36 uzman hekim yerleştirildiği hatırlatıldı. Yeni atamalar, mevcut kadroyu destekleyerek hizmetin erişilebilirliğini ve hızını artırmayı amaçlıyor.

atama dağılımı:

Kadro dağılımına göre en çok atamanın yapılacağı merkezler ve sayılandırma şöyle açıklandı: Çorlu Devlet Hastanesi 14, Çerkezköy Devlet Hastanesi 7, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 5, Malkara Devlet Hastanesi 4, ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi 4, Saray Devlet Hastanesi 3 ve Şarköy Devlet Hastanesi 1 uzman hekim.

Ayrıca Kapaklı, Malkara, Saray ve Şarköy ilçe sağlık müdürlüklerine aile hekimliği uzmanı görevlendirilmesi planlanıyor.

atanacak branşlar:

Atamalarda yer alacak branşlar arasında acil tıp, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, radyoloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, dermatoloji, üroloji, tıbbi onkoloji, genel cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü, bu dağılımın ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, yeni atamalarla vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sunulmasının amaçlandığı vurgulanarak, atamaların Tekirdağ’a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 131. DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA KENTE 42 UZMAN HEKİM...

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 131. DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA KENTE 42 UZMAN HEKİM ATANACAĞINI AÇIKLADI. YENİ ATAMALARLA KENTTEKİ SAĞLIK HİZMETİ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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