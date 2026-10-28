Dolar 49,8326 +0,10%
Euro 55,4866 +0,22%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.509,08 -0,29%
EUR/USD 1,1140 +0,08%
Brent Petrol 111,38 +1,80%
--°

Edremit’te cumhuriyetin 103. yılı yağmura rağmen çelenk töreniyle kutlandı

Edremit’te 29 Ekim kutlamaları Şehit Hamdi Bey Meydanı’ndaki çelenk sunma töreniyle başladı; yağışa rağmen vatandaş ve öğrenciler törene katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Edremit’te cumhuriyetin 103. yılı yağmura rağmen çelenk töreniyle kutlandı

Edremit’te 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı

Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle resmen açıldı. Yoğun yağışa rağmen alanda toplantı sağlayan vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri törende yer aldı.

protokol ve katılımcılar:

Törende Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ile Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan hazır bulundu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve okullardan gelen öğrenciler törene katıldı.

törenin akışı ve devam eden program:

Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Sunumun ardından saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Yetkililer, yağışa rağmen gösterilen ilginin bayram coşkusunu gösterdiğini belirtti.

Yetkililer, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gün boyunca çeşitli etkinliklerle süreceğini duyurdu; program kapsamında kültürel ve resmi etkinliklerin devam edeceği ifade edildi.

EDREMİT’TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI, ŞEHİT HAMDİ BEY MEYDANI’NDA...

EDREMİT’TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI, ŞEHİT HAMDİ BEY MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI. YOĞUN YAĞIŞA RAĞMEN VATANDAŞLARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ TÖRENDE ATATÜRK ANITI’NA ÇELENKLER SUNULDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ataşehir'de 29 ekim coşkusu: cumhuriyetin 103. yılı resmi törenle kutlandı
images

Tomarza’da 103. yıl coşkusu: ilçede çelenk töreniyle kutlama
images

Gazze'de deniz enkazından çıkarılan çimento blokları onarımda alternatif kaynak...
images

Tekirdağ sağlık kadrosu güçleniyor: kasım kurasında 42 uzman hekim atanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müşteri gibi girip tezgahtaki telefonu çaldı; fırın kamerası anbean kaydetti

Sukkur'da lpg tankeri patlaması can aldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Beylikdüzü'nde çarpışma sonrası araç yan yattı, sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

Öğrencilerden 29 ekim kutlamasında birlik mesajı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı