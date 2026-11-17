Artabel gölleri kışın beyaz örtüsüne büründü

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kış mevsiminin etkisiyle yeniden şekillendi. Bölgedeki irili ufaklı 22 göl, soğuk hava ve kar yağışının birleşmesiyle buz tutan yüzeyler ve karla kaplı çevreyle farklı bir görünüme kavuştu.

Doğal güzelliğin kış yorumu:

Kristal berraklığındaki sularıyla bilinen göllerin yüzeyinde oluşan buz tabakaları, etrafı saran dağların beyaz örtüsüyle birleşince kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Yüksek rakım, sarp yamaçlar ve zengin bitki örtüsü, kışın da mekanın karakterini koruduğu izlenimini veriyor.

Görüntüler ve turizm açısından önemi:

Kar ve buzla kaplanan göller, bölgenin fotoğraf ve doğa tutkunları için çekim alanı haline geldi. Drone ile kaydedilen görüntüler, parkın mevsimsel değişimini anbean gösterdi ve ziyaretçilere kışın da ziyaret etmeye değer olduğunu hatırlattı.

Karların altındaki su yüzeyleri ve beyazlaşan dağ siluetleri, Artabel Gölleri Tabiat Parkı’nın Gümüşhane içindeki önemini pekiştiriyor. Kış koşulları bölgeye farklı bir estetik kazandırırken, koruma ve erişim konuları da daha fazla dikkat gerektiriyor.

(UA-RE-ÖS-Y)

Karlar altındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkı böyle görüntülendi