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Jantsa'dan ASKON Aydın'a katılım: sanayi cephesi ortak hareket ediyor

Aydın'ın önde gelen Jantsa firması, Yönetim Kurulu Üyesi Caner Çerçioğlu'nun katılımıyla ASKON Aydın ailesine dahil oldu; Mavi Liste'ye destek büyüyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Jantsa'dan ASKON Aydın'a katılım: sanayi cephesi ortak hareket ediyor

Jantsa'dan ASKON Aydın'a katılım: sanayi cephesi ortak hareket ediyor

Aydın sanayisinin köklü kuruluşlarından Jantsa, ASKON Aydın ailesine katılarak bölgedeki iş dünyası birlikteliğini güçlendirdi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Caner Çerçioğlu’nun ASKON Aydın’a katılımı duyuruldu.

Neden önemli:

Gelişme, Aydın Sanayi Odası seçimleri öncesinde dikkat çekti. Gökhan Maraş öncülüğündeki Mavi Liste’ye verilen destek büyürken, Jantsa gibi şehirde etkili bir sanayi kuruluşunun ASKON çatısı altına dahil olması, seçim atmosferinde iş dünyasının koordinasyonunu güçlendirebilir.

Jantsa'nın rolü ve beklentiler:

Mavi Liste, bildirilerinde sanayiciden üreticiye, ihracatçıdan KOBİ’ye kadar farklı kesimleri aynı çatı altında birleştirme hedefini vurguluyor. Bu çerçevede Jantsa’nın katılımı, hem üyeler arası iletişimi artırma hem de sektörler arası temsil gücünü genişletme beklentisi yaratıyor. Haber metinlerinde ayrıca Mavi Liste’nin önde gelen isimlerinden Jantsa Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Çerçioğlu’nun da ASKON ailesine katıldığı ifadesi yer aldı.

ASKON Aydın ve Mavi Liste, aldıkları desteği seçim hazırlıklarına taşırken, Jantsa’nın üyeliğinin bölgedeki sanayi ve ticaret ilişkilerine nasıl yansıyacağı gündemdeki yerini koruyor.

AYDIN SANAYİSİNİN GÜÇLÜ KURULUŞLARINDAN JANTSA, ASKON AYDIN AİLESİNE KATILDI.

AYDIN SANAYİSİNİN GÜÇLÜ KURULUŞLARINDAN JANTSA, ASKON AYDIN AİLESİNE KATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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