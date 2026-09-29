Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

Bölge finalinde elde edilen dereceler:

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Arası Hafızlık Yarışması kapsamında Tokat'ta düzenlenen bölge finaline 14 ilin katılımıyla gerçekleşen yarışmada Devrekli öğrenciler önemli bir başarıya imza attı. Gürbüzler Köyü Kur’an Kursu öğrencisi Hafız Umut Kulak yarışmayı üçüncü olarak tamamladı, Merkez Kız Kur’an Kursu öğrencisi Büşra Kocaman ise dördüncü olarak dereceye girdi.

Bu sonuçlarla hem Zonguldak hem de Devrek, Tokat’taki hafızlık alanı yarışmasında adlarından söz ettirmiş oldu. Yarışma sonuçları yerel camia ve kurs çevrelerinde memnuniyetle karşılandı; öğrencilerin performansı, eğitim veren hocaların gayreti ve aile desteği öne çıktı.

Yetkililerin tebrik ve değerlendirmesi:

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer, "Zonguldak’ı ve Devrek’i başarıyla temsil eden öğrencilerimize emek veren hocalarımızı ve ailelerini gönülden tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı. Yetkililer ayrıca, "Kur’an-ı Kerim yolunda gösterdikleri gayret ve elde ettikleri bu güzel dereceler bizleri gururlandırdı. Emeği geçen herkesten razı olsun" sözleriyle emeği geçenleri kutladı.

Dereceye giren öğrenciler ve eğitimcileri için ilçede tebrikler sürerken, bu tür başarıların gençler arasında yaygınlaşmasının hem eğitim hem de toplum hayatı açısından olumlu etkileri olacağı vurgulandı.

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