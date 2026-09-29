Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Çaycuma ilçesi Perşembe Organize Sanayi Kavşağı'nda ana yola çıkan tır ile seyir halindeki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. S.S. idaresindeki 34 HE 3234 plakalı tır ana yola geçiş manevrası yaparken, İ.K. yönetimindeki 67 AGC 957 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası trafik akışı etkilendi ve güzergah bir süre ulaşıma kapandı. Kısa süre içinde araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü.

ulaşım ve can güvenliği:

Kazadan sonra yapılan kontrollerde ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edildi. Her iki araçta oluşan hasar nedeniyle bölge geçici olarak trafiğe kapatıldı ancak müdahale ve araçların çekilmesiyle durum normale geldi.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE, ANA YOLA ÇIKIŞ YAPMAKTA OLAN BİR TIR İLE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL KAVŞAK NOKTASINDA BÜYÜK BİR ŞİDDETLE ÇARPIŞTI.